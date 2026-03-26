Україна та США розширюють співпрацю в енергетиці: підписано кілька угод
08:50 26.03.2026 |
Міністр енергетики України Денис Шмигаль під час візиту до США повідомив про укладення угод між українськими та американськими компаніями щодо співпраці в енергетичній сфері.
Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав на платформі X.
У США Міністерство енергетики України уклало угоду про розподіл вуглеводнів з американською компанією Aspect Holdings. За словами Шмигаля, документ сприятиме залученню інвестицій у розвиток українського видобутку вуглеводнів та підвищенню енергетичної безпеки.
НАК "Нафтогаз України" підписала Меморандум із провідним міжнародним виробником енергетичного обладнання Solar Turbines та з американською компанією Baker Hughes, яка передбачає підвищення енергоефективності газових турбін і компресорних агрегатів.
Крім того, компанія уклала меморандум про співпрацю з Американським інститутом нафти (API), який передбачає обмін інформацією та досвідом.
