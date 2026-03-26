Майже 3 тисячі іноземних компаній в Україні мають доходи понад ₴100 млн — інфографіка
08:33 26.03.2026
Майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які подають фінансову звітність і мають річний дохід не менше 100 млн грн, зафіксовано в Україні станом на середину березня 2026 року згідно з даними Єдиного державного реєстру.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Громадяни яких країн є власниками?
Майже у чверті компаній є власники з Кіпру ‒ 694 компанії. За ними йдуть громадяни Німеччини ‒ вони присутні у 300 компаніях, та США ‒ 292. Далі розміщуються Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146). Варто зауважити, що в однієї компанії можуть бути кілька власників.
Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими "хабами" для структурування українського бізнесу.
Географія компаній з іноземними власниками
У Києві зареєстрована майже половина всіх компаній з іноземними власниками ‒ 1 478 бізнесів. Далі йдуть Львівщина та Київщина ‒ по 223 у кожному регіоні. Найменше таких бізнесів у фронтових Херсонщині та Донеччині.
Сфери діяльності
Понад чверть усіх компаній іноземців працює в оптовій торгівлі ‒ 774. Ще 268 компаній у сільському господарстві та 176 ‒ в ІТ.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив запуск експериментального проєкту з цифровізації послуг Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Рішення передбачає створення єдиної державної електронної системи, яка дозволить отримувати основні послуги онлайн і значно спростить взаємодію бізнесу з державними органами.
Раніше Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту eFood ‒ Єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ініціатива спрямована на принципову зміну підходу до надання послуг і здійснення державного контролю, зробивши їх прозорими, повністю цифровими та максимально зручними як для бізнесу, так і для громадян.
ТОП-НОВИНИ
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ТОП-НОВИНИ
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Декларація Свириденко: ₴4,8 млн доходів у 2025 році, понад ₴3 млн — від KSE
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
|Держава автоматизувала перебронювання працівників через «Дію»
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
У РУБРИЦІ
|«Дія» додала сповіщення та оплату штрафів за паркування
|Україна та США розширюють співпрацю в енергетиці: підписано кілька угод
|Майже 3 тисячі іноземних компаній в Україні мають доходи понад ₴100 млн — інфографіка
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|Україна веде переговори зі США про $1,4 млрд кредиту на відновлення видобутку газу — Шмигаль
|Стрибок, якого не було десятиліттями: промислова інфляція зросла на 22,3%
Бізнес
|Найбільший завод із виробництва чипів у світі збудують за ініціативи Маска
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї