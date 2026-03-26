Майже 3 тисячі іноземних компаній в Україні мають доходи понад ₴100 млн — інфографіка

08:33 26.03.2026 |

Економіка

Майже 3 тисячі компаній з іноземними власниками, які подають фінансову звітність і мають річний дохід не менше 100 млн грн, зафіксовано в Україні станом на середину березня 2026 року згідно з даними Єдиного державного реєстру.

Про це повідомляє "Опендатабот".

Громадяни яких країн є власниками?

Майже у чверті компаній є власники з Кіпру ‒ 694 компанії. За ними йдуть громадяни Німеччини ‒ вони присутні у 300 компаніях, та США ‒ 292. Далі розміщуються Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146). Варто зауважити, що в однієї компанії можуть бути кілька власників.

Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими "хабами" для структурування українського бізнесу.

графік

Географія компаній з іноземними власниками

У Києві зареєстрована майже половина всіх компаній з іноземними власниками ‒ 1 478 бізнесів. Далі йдуть Львівщина та Київщина ‒ по 223 у кожному регіоні. Найменше таких бізнесів у фронтових Херсонщині та Донеччині.

графік

Сфери діяльності

Понад чверть усіх компаній іноземців працює в оптовій торгівлі ‒ 774. Ще 268 компаній у сільському господарстві та 176 ‒ в ІТ.

графік

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів затвердив запуск експериментального проєкту з цифровізації послуг Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Рішення передбачає створення єдиної державної електронної системи, яка дозволить отримувати основні послуги онлайн і значно спростить взаємодію бізнесу з державними органами.

Раніше Кабмін ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту eFood ‒ Єдиної державної електронної системи у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Ініціатива спрямована на принципову зміну підходу до надання послуг і здійснення державного контролю, зробивши їх прозорими, повністю цифровими та максимально зручними як для бізнесу, так і для громадян. 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

