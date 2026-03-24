24.03.26
- 16:17
Понад ₴3,5 млрд кредитів отримали українці цьогоріч за програмою «єОселя»
09:40 24.03.2026 |
Із початку 2026 року 1791 українець скористався програмою «єОселя»; загальна сума наданих пільгових кредитів на житло становила понад 3,5 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.
Зокрема, за минулий тиждень українці отримали 190 нових кредитів на суму понад 341 млн грн.
Із них кредити під 3% отримали 64 військовослужбовці та представники сектору безпеки, п'ятеро педагогів та ще п'ятеро науковців, а також четверо медиків. Під 7% кредити надали 65 громадянам, які не мають власного житла, а також 45 внутрішньо переміщеним особам та двом ветеранам.
«Загалом, з початку 2026 року скористалися програмою єОселя 1791 українець, який отримав пільгових іпотек на суму понад 3,5 млрд грн», - йдеться у повідомленні.
Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області - 63, місті Києві - 45, у Львівській області - 11 та у Волинській області - 10.
За типом нерухомості 121 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 61 об'єкт перебуває на стадії будівництва. Ще 69 кредитів спрямовано на купівлю житла на вторинному ринку.
|Іспанія збільшує військову підтримку України до €1 млрд у 2026 році — Санчес
|Київ і Мадрид уклали угоди щодо ракетної галузі та систем ППО
|Переговори про вступ: ЄС відкрив технічні консультації з Україною за трьома кластерами
|Україна може втратити транш МВФ: парламент не підтримує податкові зміни
|Як вибрати аромадифузор для спальні, ванної й вітальні
|Святкові витрати зростають: Великодній кошик додасть у ціні 14,4%
|Kyiv Independent повідомляє: стартовий проєкт за угодою про надра зі США не потрапить у надра
|Квітнева перевірка стане ключем до відкриття ринку ЄС для української термічно обробленої свинини
|ЄС надає Україні €12 млн для наближення агросектора до європейських стандартів
|В Україні стартує масштабне дослідження життя громадян — Держстат
|Дизельного дефіциту не буде — заява директора А-95
|Трейдер Vitol домовився про купівлю 1,5 млн т/рік СПГ у США у Venture Global на 5 років
|Батареї для електромобілів: китайські виробники займають більше 70% глобального ринку
|Квантовий виклик для біткоїна: оцінка ризиків від Galaxy Digital
|Нові обмеження для APK: що зміниться для користувачів Android
|Китай робить ставку на ШІ-стартапи без персоналу — новий тренд
|Зарядка за секунди: дослідники тестують квантову батарею для електромобілів
|Nvidia відновила випуск чипів штучного інтелекту H200 для продажу в Китаї
|Samsung розширює виробництво в Техасі через попит на чіпи для роботів Маска