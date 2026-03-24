Понад ₴3,5 млрд кредитів отримали українці цьогоріч за програмою «єОселя»

09:40 24.03.2026 |

Економіка

Із початку 2026 року 1791 українець скористався програмою «єОселя»; загальна сума наданих пільгових кредитів на житло становила понад 3,5 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Зокрема, за минулий тиждень українці отримали 190 нових кредитів на суму понад 341 млн грн.

Із них кредити під 3% отримали 64 військовослужбовці та представники сектору безпеки, п'ятеро педагогів та ще п'ятеро науковців, а також четверо медиків. Під 7% кредити надали 65 громадянам, які не мають власного житла, а також 45 внутрішньо переміщеним особам та двом ветеранам.

«Загалом, з початку 2026 року скористалися програмою єОселя 1791 українець, який отримав пільгових іпотек на суму понад 3,5 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області - 63, місті Києві - 45, у Львівській області - 11 та у Волинській області - 10.

За типом нерухомості 121 українець отримав кредит на житло першого продажу, з яких 61 об'єкт перебуває на стадії будівництва. Ще 69 кредитів спрямовано на купівлю житла на вторинному ринку.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,8288
  0,0088
 0,02
EUR
 1
 50,8830
  0,2052
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 09:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,6993  0,16 0,37 44,2786  0,15 0,34
EUR 50,6907  0,35 0,70 51,4075  0,36 0,70

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,9500  0,07 0,16 43,9800  0,07 0,16
EUR 50,9600  0,20 0,39 50,9816  0,19 0,37

