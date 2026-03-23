Мінус 40% угод: чому українці рідше дарують житло

Кількість договорів про дарування житлової нерухомості у 2025 році в Україні скоротилася з майже 158 000 (у 2024 році) до 108 600, свідчать дані статистики Міністерства юстиції України щодо динаміки різного типу угод на ринку за останні роки. Це майже на 40% менше порівняно з показником 2024 року.

До вторгнення РФ та у перші роки повномасштабної війни договори дарування становили близько 25-30% у структурі всіх угод про відчуження майна.

В Україні на 40% зменшилася кількість угод з дарування житла: які причини





Зокрема, у загальній структурі транзакцій ринку нерухомості за довоєнний 2021 рік було укладено 577 388 договорів з відчуження прав власності на нерухоме майно, з них 139 313 (24%) – це договори дарування. У 2023 році дарчими процедурами скористалися 28%, а у 2024 році – вже 42% власників майна.





Аналітики пояснюють цю різку динаміку законодавчими змінами до ст.ст. 210 та 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення, спрямованими проти "ухилянтів". Закон №10379У, окрім штрафів від 17 000 до 59 500 гривень, передбачає, що виконавча служба може накласти арешт на майно (або кошти) ухилянта-боржника.





Після набрання чинності законом у травні 2024 року почала різко зростати кількість угод дарування. Проте побоювання українців були перебільшені, пояснив керівник департаменту стратегічного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

"За підсумками 2024 року ми побачили зростання майже на 50% кількості угод з дарування. Тобто всі чоловіки переписували своє майно на дружин та батьків. Зараз кількість угод повернулась на попередній рівень – до класичних 30%", – наголосив Костянтин Олійник на пресконференції в Києві.

У 2025 році державні та приватні нотаріуси оформили майже 367 000 договорів із нерухомістю, що на 9,8% менше, ніж попереднього року. Порівняно з 2024-м нотаріуси у 2025 році оформили на 15% більше угод з купівлі-продажу квартир та будинків (205 000 угод), на 44,8% – садиб (320 000 угод), на 18% – іншого нерухомого майна (42 800).

Утім, на відміну від договорів дарування, кількість яких уже перевищує довоєнний рівень, показник угод купівлі-продажу залишається на 30% нижчим у порівнянні з 2021 роком.



