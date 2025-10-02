Рекордний рік за час незалежності: біля Києва з'явиться 205 000 кв. м нових складів

Нова пропозиція, вакантність та прайм орендна ставка в Києві (Дані: Expandia)

Протягом першого півріччя 2025 року на ринку складської нерухомості Київської області ввели в експлуатацію близько 107 000 кв. м нових площ. Цей показник відповідає річному обсягу нової пропозиції за 2024 рік та є найвищим піврічним показником за понад десять років, повідомила компанія Expandia, представник CBRE в Україні та Молдові.

До кінця року очікується введення в експлуатацію ще 98 000 кв. м нових площ, що збільшить загальний обсяг нової пропозиції за рік до 205 000 кв. м. Це найвищий показник поповнення ринку площами за всі роки незалежності, наголошують аналітики.

Для порівняння: у 2022 році на складський ринок столичного регіону ввели 45 500 кв. м нових площ, у 2023 не було здано жодного об'єкта, а у 2024 році з'явилось 93 000 кв. м нової пропозиції.

За підрахунками Expandia, в результаті поповнення загальний обсяг складської пропозиції збільшиться до 1,47 млн кв. м (зростання на 6%).

Серед нових ключових проєктів - логістичний комплекс "Олександрівський" III (41 000 кв. м) та логістичний комплекс "Чайки" V (57 000 кв. м), від дніпропетровського девелопера "Альфа Девелопмент Групп". Також було відновлено частину площ складського комплексу RLC, який був пошкоджений внаслідок ракетних обстрілів у 2022 році, що повернуло до загальної пропозиції складських площ 11 000 кв. м.

Майбутня пропозиція складських площ, 2025-2026 (Дані: Expandia)

Утім, нові площі не розв'яжуть проблеми критичного дефіциту площ на ринку складів, оскільки попит все ще перевищує пропозицію. Попри вихід на ринок нової пропозиції, рівень вакантності площ на ринку знизився до 3% (-0,8 п.п. з поч. року). Рівень вакантності за підсумками півріччя відповідає довоєнним показникам.

"Очікується, що надлишкові площі, будуть поступово поглинуті протягом наступних 6-12 місяців, за умови що макроекономічні умови залишаться стабільними, а безпекові ризики не зростуть. Це свідчить про те, що ринок перебуває на початку-середині циклу нового девелопменту і ризик надлишкової пропозиції найближчим часом відсутній", - пояснює директорка департаменту складської та промислової нерухомості EXPANDIA Наталія Сокирко.

Обсяг валового поглинання у першому півріччі склав близько 109 000 кв. м (+27% р/р) - це також один з найвищих показників за підсумками півріччя з 2018 року. Основними драйверами орендної активності стали 3PL-оператори (компанії, які надають послуги з аутсорсингу логістики, 56%), а також сектор гуртової та роздрібної торгівлі (39%).

Ключові угоди у першому півріччі - оренда 19 000 кв. м у логістичному комплексі "Чайки" компанією Ekol Logistics та оренда 17 500 кв.м у логістичному комплексі "Макарів"провідною українською компанією з гуртової торгівлі та дистрибуції води.

Продовжує зростати запит компаній на великоформатні об'єкти. Зокрема, площею понад 10 000 кв. м становлять 36% від загальної кількості транзакцій та забезпечили близько двох третин загального обсягу поглинання, відображаючи стійкий попит з боку 3PL-операторів та ритейлерів. Угоди середнього розміру (5 001-10 000 кв. м) становили 18% від загального обсягу транзакцій у першому півріччі 2025-го.

Зважаючи на дефіцит, зростають і орендні ставки на склади. Запитувані орендні ставки у гривневому еквіваленті зросли на 3% з початку року у нижньому ціновому діапазоні та становили 196-240 грн/кв.м на місяць ($4,7-5,7).

Ціни на оренду в найбільш якісних складських об'єктах залишилася стабільною на рівні $5,3 за кв. м/міс. (без ПДВ та OPEX) - це відповідає довоєнному піковому періоду 2019-2021 років. Угоди з оренди продовжували укладати в національній валюті.

Найдорожче на ринку орендувати холодні склади: тут ставки становили 390-420 грн/кв.м на місяць ($8,5-10,5), водночас ефективні орендні ставки залишилися стабільними на рівні $9,1 за кв. м/міс (без ПДВ та OPEX).