Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США та подій у Венесуелі

Ціни на нафту зросли у четвер після двох днів падіння, оскільки більше, ніж очікувалося, скорочення запасів нафти у Сполучених Штатів дав інвесторам певний імпульс для купівлі ф'ючерсів, поки вони стежать за розвитком подій у Венесуелі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 24 центи (0,40%) до 60,20 долара за барель до 03:43 за Гринвічем, тоді як нафта марки West Texas Intermediate (WTI) коштувала 56,21 долара за барель, подорожчавши на 22 центи (0,39%).

Обидва еталони впали більше ніж на 1% другий день поспіль у середу, оскільки учасники ринку очікують значного глобального надлишку пропозиції цього року. Зокрема аналітики компанії Morgan Stanley прогнозують надлишок у розмірі 3 мільйонів барелів на день у першій половині 2026 року.

Ці падіння спонукали деяких трейдерів скористатися нагодою і купити ф'ючерси у четвер, зазначив Міцуру Мураїші, аналітик фірми Fujitomi Securities.

«Покупки на зниженні підштовхнули ціни, але постійні побоювання щодо надлишку стримують зростання. Поки ринки стежать за розвитком подій у Венесуелі, тенденція до зниження, ймовірно, поки що збережеться», - сказав Мураїші, припустивши, що ціна на нафту WTI впаде нижче 54 доларів.

Запаси нафти у США за тиждень, що закінчився 2 січня, скоротилися на 3,8 мільйона барелів до 419,1 мільйона барелів, повідомило Управління енергетичної інформації США (EIA), в той час, як аналітики, опитані Reuters, прогнозували зростання на 447 000 барелів.

У матеріалі зазначається, що у вівторок Вашингтон оголосив про угоду із Каракасом щодо отримання доступу до венесуельської нафти на суму до 2 мільярдів доларів. Президент США Дональд Трамп повідомив, що Венесуела «передасть» США від 30 до 50 мільйонів барелів «підсанкційної нафти».

Це забезпечить вихід венесуельських нафтових потоків, які сповільнилися через блокаду Сполученими Штатами підсанкційних танкерів, що виходять і входять до країни. Спрямування цієї нафти до США може зменшити необхідність для Венесуели скорочувати видобуток через обмеження сховищ, зазначили аналітики ING у своїй записці.

За даними джерел Reuters, спочатку угода може вимагати переспрямування вантажів, що прямували до Китаю.

Незалежні китайські нафтопереробні заводи, які споживають значну частину венесуельського імпорту країни, можуть перейти на іранську нафту, щоб компенсувати дефіцит, йдеться у матеріалі.