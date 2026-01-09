Стартував онлайн-прийом проєктів до Американсько-українського фонду відбудови

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України разом із Корпорацією фінансування міжнародного розвитку США (DFC) оголосили про запуск онлайн-порталу для подання інвестиційних проєктів до Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (АУІФ).

"Наша ціль на цей рік - підписати перші три інвестиційні угоди. Це мають бути сильні структуровані проєкти у пріоритетних секторах, які дадуть зрозумілий результат для відновлення та будуть привабливими для міжнародних інвесторів", - наводяться в релізі на сайті Мінекономіки в середу слова міністра Олексія Соболева.

Він додав, що у Фонді очікують на якісні заявки та перші інвестиції вже найближчими місяцями.

Зазначається, що АУІФ розглядатиме в першу чергу проєктні пропозиції у таких секторах: критичні мінерали (upstream та midstream), енергетика (включно з генерацією, передачею та видобутком вуглеводнів), транспорт і логістика, інформаційно-комунікаційні технології, а також новітні технології. У перші роки діяльності Фонд планує надавати пріоритет інвестиціям у власний капітал та інструментам, подібним до власного капіталу (квазікапітал).

Згідно з релізом, після подання заявки команда Фонду проводить попередній розгляд пропозиції. У разі зацікавленості із заявником зв'язуються для уточнення деталей і запиту додаткових матеріалів (зокрема фінансової моделі, структури проєкту, підтвердження готовності до реалізації, інформації про партнерів тощо). Оцінка проєктів також передбачає аналіз ключових ризиків і підходів до їхнього зниження, вимоги та інструменти можуть відрізнятися залежно від сектора, стадії проєкту та структури фінансування.

Американсько-український інвестфонд відбудови створено угодою між Україною та США наприкінці весни 2025 року. Початковий капітал у $150 млн формується з рівних внесків обох сторін - по $75 млн від США через DFC та від України. Ці кошти спрямовані на підготовку перших інвестицій, реалізація яких розпочнеться у 2026 році.

Україна надалі зобов'язалася перераховувати до фонду 50% коштів, які будуть отримані після набрання чинності угодою у вигляді плати за нові та "сплячі" ліцензії та ренти на видобуток корисних копалин. Угода стала відома як "угода про надра" або "угода про корисні копалини".

Державна служба геології та надр України (Держгеонадр) 3 та 11 грудня провела три успішних аукціони з реалізації спеціальних дозволів на користування нафтогазовими родовищами: загальна ціна їх продажу склала 1 млрд 403,9 млн грн, половину цих коштів отримає АУІФ.

У структурі управління фонду сформовано керівну раду та чотири профільні комітети: інвестиційний, аудиторський, адміністративний і пошуку проєктів.

У середині листопада міжнародна консалтингова група Alvarez&Marsal (A&M) була призначена інвестиційним радником фонду, а 18 грудня після другого засідання Ради директорів фонду було оголошено про його готовність розпочати операційну діяльність та розглянути проєкти перших інвестицій у 2026 році.