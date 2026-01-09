Україна готується до оновлення трудового законодавства: Кабмін ухвалив проєкт кодексу

Кабінет міністрів ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, документ є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив під час засідання в середу.

"Ми прагнемо зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити до економічної активності людей, які сьогодні часто залишаються поза ринком: жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю", - додала вона.

Прем'єр розповіла, що Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин, визначає 8 ознак трудових відносин.

"Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці - 43 млрд грн на рік", - вважає Свириденко.

Крім того, проєкт передбачає: гнучкі трудові договори - кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9; чітке врегулювання сучасних формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час і укладання з роботодавцем кілька типів трудових договорів.

Серед іншого, передбачається: цифровізація трудових відносин - електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах; прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної, узгоджений зі стандартами ЄС; гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей - Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома); реформа інспекції праці - впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок; більше можливостей для працевлаштування молоді - Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи - учнівський трудовий договір.

"Ухвалення Кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП... Наступний крок - розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями", - написала прем'єр.