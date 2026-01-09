Фінансові новини
- |
- 09.01.26
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна готується до оновлення трудового законодавства: Кабмін ухвалив проєкт кодексу
11:01 08.01.2026 |
Кабінет міністрів ухвалив проєкт нового Трудового кодексу України, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
"Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. За цей час змінилися структура економіки, формати зайнятості та потреби роботодавців і працівників. Новий Трудовий кодекс це враховує та формує зрозумілі правила трудових відносин", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.
За її словами, документ є одним з ключових кроків для реалізації Стратегії зайнятості населення до 2030 року, яку уряд також ухвалив під час засідання в середу.
"Ми прагнемо зробити ринок праці більш інклюзивним і залучити до економічної активності людей, які сьогодні часто залишаються поза ринком: жінки, молодь, ветерани, люди з інвалідністю", - додала вона.
Прем'єр розповіла, що Кодекс закріплює чіткі ознаки трудових відносин, визначає 8 ознак трудових відносин.
"Це допоможе зменшити правову невизначеність та вивести зайнятість з тіні. Попередні оцінки щодо детінізації ринку праці - 43 млрд грн на рік", - вважає Свириденко.
Крім того, проєкт передбачає: гнучкі трудові договори - кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9; чітке врегулювання сучасних формати роботи: дистанційна, надомна, нефіксований робочий час і укладання з роботодавцем кілька типів трудових договорів.
Серед іншого, передбачається: цифровізація трудових відносин - електронні документи прирівнюються до паперових у трудових відносинах; прозорий механізм визначення мінімальної зарплати як місячної, так і погодинної, узгоджений зі стандартами ЄС; гнучкі режими праці для працівників, які мають дітей - Кодекс фіксує право на гнучкі форми роботи (дистанційна, робота вдома); реформа інспекції праці - впроваджується ризик-орієнтований підхід до перевірок; більше можливостей для працевлаштування молоді - Кодекс впроваджує окремий механізм для безпечного поєднання навчання і першої роботи - учнівський трудовий договір.
"Ухвалення Кодексу також є важливим кроком для нашої подальшої євроінтеграції. Документ передбачає імплементацію понад 30 директив ЄС, регламентів та конвенцій МОП... Наступний крок - розгляд проєкту в першому читанні в залі парламенту. Розраховуємо на підтримку народних депутатів та конструктивну роботу над документом між читаннями", - написала прем'єр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Міністр Олексій Соболев: Монетизація лісу зростає завдяки інвестиціям, прозорості і посиленню системи контролю
Лісова реформа в Україні переходить у фазу відчутного фіскального та інвестиційного ефекту. За підсумками 2025 року державне підприємство «Ліси України» перерахувало до державного бюджету понад 15 млрд грн, отримало більш як 8 млрд грн прибутку та інвестувало близько 2 млрд грн у відновлення й розвиток.
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Шмигаль: українська оборонна промисловість за рік збільшила виробництво у 1,5 раза
|Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США та подій у Венесуелі
|План державних запозичень за рік реалізовано майже на 95% — Мінфін
|Україна готується до оновлення трудового законодавства: Кабмін ухвалив проєкт кодексу
|Стартував онлайн-прийом проєктів до Американсько-українського фонду відбудови
|Які авто найчастіше ввозили: імпорт уживаних машин в Україну зріс на понад 20%
Бізнес
|Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році