План державних запозичень за рік реалізовано майже на 95% — Мінфін

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2025 рік становили 2,15 трлн грн, або 94,7% від запланованих на цей період.

про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що з внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 млрд грн.

Зокрема, на фінансування держбюджету від розміщення ОВДП надійшло 551,5 млрд грн (з них 268,0 млрд грн - розміщення військових облігацій). А випуск ОВДП на 30 млрд грн спрямовано на докапіталізацію ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Із зовнішніх джерел надійшло 1,57 трлн грн (або біля 37,7 млрд дол.), у тому числі за рахунок залучення кредитів в межах механізму ULCM - 997,6 млрд грн (або близько 24,0 млрд дол. США).

При цьому платежі з погашення державного боргу за 2025 рік становили 596,8 млрд грн (99,9% плану), платежі з обслуговування - 361,6 млрд грн (85,4% плану).