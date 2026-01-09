Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

План державних запозичень за рік реалізовано майже на 95% — Мінфін

11:15 08.01.2026 |

Економіка

План державних запозичень за рік реалізовано майже на 95% — МінфінЗа оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за 2025 рік становили 2,15 трлн грн, або 94,7% від запланованих на цей період.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство фінансів.

Зазначається, що з внутрішніх джерел до державного бюджету надійшло 581,5 млрд грн.

Зокрема, на фінансування держбюджету від розміщення ОВДП надійшло 551,5 млрд грн (з них 268,0 млрд грн - розміщення військових облігацій). А випуск ОВДП на 30 млрд грн спрямовано на докапіталізацію ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія».

Із зовнішніх джерел надійшло 1,57 трлн грн (або біля 37,7 млрд дол.), у тому числі за рахунок залучення кредитів в межах механізму ULCM - 997,6 млрд грн (або близько 24,0 млрд дол. США).
Читайте також: За рік інвестиції українців в ОВДП зросли більш як на 40% - Мінфін

При цьому платежі з погашення державного боргу за 2025 рік становили 596,8 млрд грн (99,9% плану), платежі з обслуговування - 361,6 млрд грн (85,4% плану).
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,7155
  0,1521
 0,36
EUR
 1
 49,9216
  0,1224
 0,25

Курс обміну валют на вчора, 09:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,5658  0,29 0,69 43,2216  0,37 0,87
EUR 49,7929  0,27 0,55 50,5516  0,32 0,65

Міжбанківський ринок на вчора, 11:37
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,9700  0,06 0,14 43,0000  0,06 0,14
EUR 50,1590  0,34 0,68 50,1810  0,04 0,07

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес