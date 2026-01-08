Фінансові новини
"Єдиний спосіб робити свою роботу добре — це любити її. Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, продовжуй шукати"
Стів Джобс
Місцеві бюджети торік поповнилися більш ніж на ₴491 млрд — дані податкової
09:35 08.01.2026 |
Місцеві бюджети у 2025 році отримали більш як 491 млрд грн податкових надходжень, що на 13,4% більше, ніж у попередньому році.
Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.
Основні джерела наповнення місцевих бюджетів:
У Мінфіні зазначили, що у 2025 році зросли також на 8,5 млн грн надходження з рентної плати за користування надрами.
