Місцеві бюджети торік поповнилися більш ніж на ₴491 млрд — дані податкової

Місцеві бюджети у 2025 році отримали більш як 491 млрд грн податкових надходжень, що на 13,4% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ.

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів:

податок на доходи фізичних осіб - 300,3 млрд грн (+16,6% порівняно з попереднім роком);

єдиний податок - 76,4 млрд грн (+10,5%);

податок на майно - 58,3 млрд грн (+16,1%);

акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів - 1,9 млрд грн (+13,7%);

екологічний податок - 1,6 млрд грн (+7,3%);

туристичний збір - 359 млн грн (+31,5%);

збір за місця для паркування транспортних засобів - 205,3 млн грн (+17,9%).

У Мінфіні зазначили, що у 2025 році зросли також на 8,5 млн грн надходження з рентної плати за користування надрами.