Місцеві бюджети торік поповнилися більш ніж на ₴491 млрд — дані податкової

09:35 08.01.2026 |

Економіка

Місцеві бюджети у 2025 році отримали більш як 491 млрд грн податкових надходжень, що на 13,4% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України, передає Укрінформ

Основні джерела наповнення місцевих бюджетів:

  • податок на доходи фізичних осіб - 300,3 млрд грн (+16,6% порівняно з попереднім роком);
  • єдиний податок - 76,4 млрд грн (+10,5%);
  • податок на майно - 58,3 млрд грн (+16,1%);
  • акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів - 1,9 млрд грн (+13,7%);
  • екологічний податок - 1,6 млрд грн (+7,3%);
  • туристичний збір - 359 млн грн (+31,5%);
  • збір за місця для паркування транспортних засобів - 205,3 млн грн (+17,9%).

    • У Мінфіні зазначили, що у 2025 році зросли також на 8,5 млн грн надходження з рентної плати за користування надрами.
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,7155
    		  0,1521
    		 0,36
    EUR
    		 1
    		 49,9216
    		  0,1224
    		 0,25

    Курс обміну валют на вчора, 09:36
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,2739  0,16 0,39 42,8482  0,19 0,44
    EUR 49,5186  0,14 0,29 50,2271  0,16 0,32

    Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,9100  0,34 0,80 42,9400  0,34 0,80
    EUR 50,5004  0,64 1,28 50,2185  0,33 0,67

