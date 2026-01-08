Які авто найчастіше ввозили: імпорт уживаних машин в Україну зріс на понад 20%

У 2025 році поповнення українського парку склало 278 628 легковиків з пробігом, котрі прибули із-за кордону та були поставлені на перший облік. Це на 22% більше, ніж у 2024 році.

Про це інформує Інститут досліджень авторинку.

Згідно з аналітикою, рейтинг імпорту очолює незмінний лідер - Volkswagen. На другій сходинці розташувався Audi.

Як підкреслили аналітики, головною подією року став вихід Tesla у трійку лідерів. П'ятірку замикають Nissan та Renault. Решта списку - BMW, Hyundai, Ford, KIA та Skoda.

Як йдеться в дослідженні, у модельному заліку Volkswagen Golf зберіг звання найпопулярнішого "свіжопригнаного" авто, проте його відрив від конкурентів став мінімальним (і не без допомоги e-Golf).

Головним суперником виступила Tesla Model Y, якій зовсім трохи не вистачило до першого місця. Разом із Model 3, яка теж серед лідерів, американські електроавто показали феноменальний результат.

"Skoda Octavia залишається стабільним вибором прагматиків, а Nissan Leaf - досі найдоступнішим вхідним квитком у світ електромобільності", - зазначають експерти.

За їхніми словами, решту позицій впевнено займають кросовери: Volkswagen Tiguan, Audi Q5, Nissan Rogue та KIA Niro. Вони поступово витісняють з ринку класичні седани, такі як Volkswagen Passat, котрий цього року опинився у другій половині рейтингу.