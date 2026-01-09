Шмигаль: українська оборонна промисловість за рік збільшила виробництво у 1,5 раза

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" у 2025 році наростило виробництво озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.

Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.

За словами Шмигаля, це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що українська зброя стає фундаментом національної безпеки.

Загалом у 2025 році було вироблено озброєння й техніки на 180 млрд грн (проти 122 млрд у 2024 році). Кількість державних контрактів за минулий рік також зросла - більш як на 50%. Це дало змогу розширити виробничі потужності та завантаженість оборонних підприємств.

"Продовжуємо трансформацію нашого ОПК у потужний арсенал вільного світу. Інвестуємо у технології та людей, створюючи промислову базу, яка здатна забезпечити Українське військо всім необхідним", - зауважив міністр оборони.

