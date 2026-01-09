Фінансові новини
- |
- 09.01.26
- |
- 02:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Шмигаль: українська оборонна промисловість за рік збільшила виробництво у 1,5 раза
12:03 08.01.2026 |
Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" у 2025 році наростило виробництво озброєння та військової техніки у півтора раза порівняно з попереднім роком.
Як передає Укрінформ, про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці.
За словами Шмигаля, це відповідь України на виклики сучасної війни та свідчення того, що українська зброя стає фундаментом національної безпеки.
Загалом у 2025 році було вироблено озброєння й техніки на 180 млрд грн (проти 122 млрд у 2024 році). Кількість державних контрактів за минулий рік також зросла - більш як на 50%. Це дало змогу розширити виробничі потужності та завантаженість оборонних підприємств.
"Продовжуємо трансформацію нашого ОПК у потужний арсенал вільного світу. Інвестуємо у технології та людей, створюючи промислову базу, яка здатна забезпечити Українське військо всім необхідним", - зауважив міністр оборони.
Читайте також: Міноборони у 2025 році залучило понад $6 мільярдів на ОПК
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Суд у Швеції остаточно відмовив компаніям Коломойського у стягненні з України $6 млрд
|Карні: Канада збільшить обсяги спільного виробництва озброєнь з Україною
|Урсула фон дер Ляєн озвучила бачення гарантій безпеки для України
|Лондон і Париж підписали декларацію щодо можливого розміщення військ в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Міністр Олексій Соболев: Монетизація лісу зростає завдяки інвестиціям, прозорості і посиленню системи контролю
Лісова реформа в Україні переходить у фазу відчутного фіскального та інвестиційного ефекту. За підсумками 2025 року державне підприємство «Ліси України» перерахувало до державного бюджету понад 15 млрд грн, отримало більш як 8 млрд грн прибутку та інвестувало близько 2 млрд грн у відновлення й розвиток.
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Шмигаль: українська оборонна промисловість за рік збільшила виробництво у 1,5 раза
|Нафта дорожчає на тлі скорочення запасів у США та подій у Венесуелі
|План державних запозичень за рік реалізовано майже на 95% — Мінфін
|Україна готується до оновлення трудового законодавства: Кабмін ухвалив проєкт кодексу
|Стартував онлайн-прийом проєктів до Американсько-українського фонду відбудови
|Які авто найчастіше ввозили: імпорт уживаних машин в Україну зріс на понад 20%
Бізнес
|Продаж автомобілів у Британії у 2025 році перевищив 2 млн уперше з пандемії
|NVIDIA представила Rubin — суперкомп’ютер для нового покоління ШІ
|Qualcomm представила Snapdragon X2 Plus — новий чип для Windows ПК з вищою продуктивністю
|Ринок тролейбусів в Україні 2025 року виріс більше ніж утричі
|Тамагочі повертаються – але тепер з ШІ
|У Великій Британії набула чинності заборона на рекламу нездорової їжі
|BYD обігнала Tesla за продажами електромобілів у 2025 році