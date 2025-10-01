Пропозиція на ринку складської нерухомості столичного регіону наблизилась до довоєнного рівня

Протягом січня-червня 2025 року було введено в експлуатацію біля 107 тис. кв. м нових складських площ, обсяг конкурентної пропозиції збільшився на 6% та наблизився до 1,47 млн кв. м, показника довоєнного рівня, повідомили у пресслужбі Expandia.

Як зазначається у дослідженні компанії, показник нової пропозиції за перше півріччя 2025 відповідає річному обсягу нової пропозиції за 2024 рік та є найвищим піврічним показником за більш ніж 10 років. Серед нових ключових проєктів: логістичний комплекс "Олександрівський" III (41 тис. кв. м) та логістичний комплекс "Чайки" V (57 тис. кв. м). Також було відновлено частину площ складського комплексу RLC, який був пошкоджений внаслідок ракетних обстрілів у 2022 році, що повернуло до загальної пропозиції складських площ 11 тис. кв. м.

"До кінця 2025 року очікується введення в експлуатацію ще 98 тис. кв. м нових спекулятивних площ, що збільшить загальний обсяг нової пропозиції за рік до 205 тис. кв. м. Таким чином, 2025-й може стати одним із найактивніших років в історії ринку, як за обсягами площ, так і за рівнем географічної диверсифікації, де нові проєкти розподілені між кількома ключовими логістичними напрямками Київського регіону", - повідомила директор департаменту складської та промислової нерухомості Expandia, представника CBRE в Україні та Молдові Наталія Сокирко.

Вона підкреслила, що на фоні виходу на ринок нової пропозиції, рівень вакантності знизився до 3% (-0,8 п.п. з початку року), що відображає активне поглинання відкладеного попиту. Рівень вакантності за підсумками півріччя відповідає довоєнним показникам.

Обсяг валового поглинання за перше півріччя поточного року склав близько 109 тис. кв. м, що на 27% більше ніж за аналогічний період минулого року. Основними драйверами орендної активності стали 3PL-оператори (56%), а також сектор оптової та роздрібної торгівлі (39%). Обмежена присутність інших сегментів частково пояснюється зростаючою тенденцією серед FMCG-компаній до аутсорсингу операційної діяльності 3PL-операторам, а також рішеннями окремих орендарів інвестувати у власні складські об'єкти з метою посилення контролю над ланцюгами постачання та підвищення операційної незалежності.

Ефективна орендна ставка у найбільш якісних сухих складських об'єктах залишилася стабільною на рівні $5,3 кв. м/міс. (без ПДВ та OPEX), що відповідає довоєнному піковому періоду 2019-2021 років. Угоди з оренди продовжували укладатися в національній валюті, корелюючи з поточною макроекономічною ситуацією.

Запитувані орендні ставки для холодних складів становили 390-420 грн/кв. м/міс. ($8,5-$10,5), при цьому ефективні орендні ставки залишилися стабільними на рівні $9,1/кв. м/міс. (без ПДВ та OPEX).

За оцінкою експертів Expandia, у середньостроковій перспективі рівень вакантності та орендні ставки залишаться стабільними. Очікується, що надлишкові площі будуть поступово поглинуті протягом наступних 6-12 місяців, якщо макроекономічні умови залишаться стабільними, а безпекові ризики не зростуть.

Expandia - найбільша компанія в сфері комерційної нерухомості в Україні. Компанія була заснована у січні 2008 року та оперувала під брендом CBRE Ukraine, як частина афілійованої мережі CBRE. З серпня 2025 року компанія працює під власним брендом Expandia та є єдиним офіційним представником CBRE в Україні та Молдові. Сьогодні штат компанії налічує понад 300 фахівців, включаючи персонал на об'єктах нерухомості в Україні та Молдові, переданих в управління та експлуатацію. Портфоліо об'єктів, які знаходяться в управлінні налічує більше 1 млн кв. м у більш ніж 20 регіонах України та Молдови.

Expandia надає повний спектр послуг у сфері комерційної нерухомості, серед яких: агентські та інвестиційні послуги, управління й експлуатація об'єктів, оцінка та консалтинг, управління проєктами та технічний консалтинг, управління офісною інфраструктурою та дослідження ринку нерухомості.