Найбільшим попитом на ринку комерційних площ у складі ЖК користуються приміщення до 150 кв. м

Ринок комерційних приміщень у складі житлових комплексів активно розвивається, найбільшим попитом користуються невеликі об'єкти площею до 150 кв. м, розповіли українські девелопери в опитуванні "Інтерфакс-Україна".

"Найвищий попит спостерігається на малі площі (50-100 кв. м) під кафе, аптеки, б'юті-бари, та середні комерційні площі (100-150 кв. м) під клініки та продуктові магазини. Малі та середні площі популярні, тому що вони легше адаптуються під потреби різних бізнесів. Великі площі (від 200 кв. м) затребувані рідше, їх займають переважно супермаркети або ресторани", - повідомили агентству в пресслужбі компанії KAN Development.

Високий попит на невеликі комерційні приміщення може свідчити про високу активність малого та середнього бізнесу, який шукає локації для кав'ярень, салонів, магазинів та офісів, вважає директор Zezman Holding Юрій Мотуз.

За його даними, близько 58% продажів комерційних приміщень у складі ЖК в Одесі припадає на об'єкти площею 21-40 кв. м. Втім, з'явилася і тенденція на придбання інвесторами двох невеликих приміщень для об'єднання у великий простір (до200 кв. м) для супермаркетів, аптек, мережевих магазинів зі складськими приміщеннями.

Популярність менших за площею приміщень також пояснюється їхньою нижчою вартістю, зазначила комерційна директорка "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

"Інвестори цікавляться комерційними приміщеннями на різних етапах - і на стадії котловану, і коли об'єкт вже готовий. Все залежить від локації та умов виплат. Маленькі приміщення продаються швидше, бо їхня вартість нижча. Оператори активно розширюються, заходять у нові приміщення, і загалом цей сегмент розвивається навіть краще, ніж ринок квартир", - розказала вона у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Як повідомила директорка з маркетингу групи компаній DIM Дарія Бедя, загалом запити інвесторів до девелопера стосовно купівлі та оренди комерційної нерухомості у складі ЖК за останні три місяці збільшилися на 24% та 23% відповідно.

"Насамперед ці дані свідчать про адаптацію українців і бізнесу до життя в умовах війни", - підкреслює експертка.

Окрім традиційних кав'ярень та ресторанів, все популярнішими у складі ЖК стають заклади мікс-форматів: поєднання кав'ярень з квітковими магазинами або книгарнями, повідомила CMO Alliance Novobud Ірина Міхальова. Набирають популярність також зоомагазини та грумінг-салони для тварин.

"Власники площ самостійно ухвалюють рішення щодо того, чим саме їм займатися. Як правило, вони вивчають вже наявну бізнес-інфраструктуру, зважують свої можливості, вивчаючи попит та пропозицію", - пояснила експертка.

Водночас на ринку є тенденція до планування комерційних площ на етапі створення концепції і проектування житлового комплексу, зазначив операційний директор Avalon Ярослав Возняк.

"Забудовник чи девелопер має на меті сформувати ідеальну екосистему необхідної інфраструктури для мешканців квартир. З'явилися "адвокати" за комерційні площі на рівні створення концепції проекту і наступного проектування. Таким чином, з'явилось поняття "місто у місті" і комплекси з розвиненою інфраструктурою Задовго до старту будівництва компанії вже розуміють які функції та бізнес потрібно передбачити в певних місцях житлового комплексу. Все заради забезпечення комфортного життя чи перебування в житловому комплексі, заради мешканця", - розповів він.

Такого принципу у проєктуванні житлових комплексів дотримуються і в компанії City One Development.

"Ми ще на етапі проєктування враховуємо потреби комерційного сегмента, пропонуючи широкий вибір приміщень з різноманітним функціональним призначенням. Найбільш ліквідні комерційні площі - це приміщення розміром від 80 до 100 кв. м, які користуються найбільшим попитом серед інвесторів", - повідомили у пресслужбі девелопера.