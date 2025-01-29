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АНАЛІТИКА

У Службі зайнятості назвали найдефіцитніші професії на ринку праці

14:54 29.01.2025 |

Економіка

 

Ситуація на ринку праці залишається складною. Майже в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів, та найбільш затребуваними є робітничі професії.

Про це повідомила директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк.

"Зараз час працівника. Практично в усіх видах економічної діяльності є дефіцит кадрів і ми очікуємо подальший ріст конкуренції за працівників: збереження кадрів, пошук нових. Найбільші складності з укомплектуванням вакансій виникають у сфері транспорту, на будівництві, переробній промисловості", - зазначила вона.

Крім цього, гостро стоїть питання пошуку кваліфікованих працівників, таких як: швачка, електромонтер з ремонту електроустаткування, сантехнік, електрик, монтер колії, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, зварник, електрогазозварник, автослюсар тощо.

Аналогічна тенденція була і до повномасштабного вторгнення, але вона загострилася з початком повномасштабної війни.

"Причиною структурного безробіття є те, що Україна багато років не популяризувала ці робітничі професії. Вони роками вважалися непрестижними, низькооплачуваними. Задача - змінити стереотип сприйняття профтехосвіти. Це виклик не лише для служби, а й бізнесу, центральних та регіональних органів влади", - наголошує Жовтяк.

За її словами, після перемоги у війні відбуватиметься процес відновлення економіки і дуже затребуваними стануть спеціалісти у сфері будівництва та відбудови житла, відновлення енергетичної інфраструктури, водо- та газопостачання. Очікується стрімка потреба й у працівниках соціальної сфери та охорони здоров'я.

Наразі простіше знайти роботу у великих містах - Львові, Києві. У столиці - третина всіх вакансій. Також багато пропозицій у Дніпропетровській та Одеській областях. Найважче - на прифронтових територіях.

Як повідомлялося, дефіцит робочої сили внаслідок мобілізації та виїзду співробітників знову став головною перешкодою для бізнесу в Україні. Частка компаній, що скаржаться на цю проблему, в листопаді сягнула історичного рекорду в 64% проти 57% у жовтні та 61% - у вересні.

Нагадаємо, у 2024 році завдяки програмам для перенавчання, а також навчанню від Державної служби зайнятості близько 100 тисяч українців змогли здобути нові професійні навички.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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