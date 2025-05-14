ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.05.25

Ціни на золото впали на торгах в Азії в середу, оскільки привабливість злитків як активу-притулку знизилася в результаті ослаблення торгової напруженості між США і Китаєм, в той час як більш м'які, ніж очікувалося, показники інфляції в США продовжили знижувальний тиск.