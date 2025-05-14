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Запаси газу в українських сховищах перевищили 6 мільярдів кубометрів. Це найнижчий показник за 11 років
12:23 14.05.2025 |
Запаси природного газу в українських підземних сховищах газу 11 травня перевищили 6 млрд кубометрів. ПСГ заповнені на 19,4%.
Про це свідчать дані ExPro Daily Gas.
Зазначається, що у порівнянні з минулим роком у сховищах зберігається на 31,7% або 2,79 млрд кубометрів менше газу. Цьогорічні запаси в сховищах є найнижчими на 11 травня як мінімум за останні 11 років.
Запаси активного газу в підземних сховищах становлять майже 1,28 млрд кубометрів. Цей обсяг може бути відібраний замовниками послуг зберігання.
Як нагадують аналітики, Україна продовжує закачування газу до підземних сховищ. Обсяги закачування у травні цього року є вищими, ніж у травні минулого року. Загалом, з початку місяця до сховищ закачано понад 350 млн кубомерів природного газу, що на 33% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Із початку цьогорічного сезону закачування (17 квітня) до українських ПСГ закачано 610 млн кубометрів природного газу, зокрема у квітні - 258 млн кубометрів.
Нагадаємо, цьогорічний сезон закачування розпочався пізніше, ніж у 2024 році (31 березня), що пов'язано з більш холодною погодою в першій половині квітня.
За оцінками ExPro, станом на кінець травня 2025 року запаси газу в українських ПСГ можуть досягти майже 6,6 млрд кубометрів при стабільному імпорті природного газу, який складає близько 14 млн кубометрів на добу в останні дні.
Крім того, Україна продовжує поступово відновлювати видобуток природного газу, який було пошкоджено після масованих російських обстрілів у лютому-березні.
Як повідомлялося, внаслідок російських ударів по газовидобувній інфраструктурі у лютому 2025 року державне "Укргазвидобування", що входить до складу групи "Нафтогаз", втратило майже 50% потужностей з видобутку газу. Частково його вдалося відновити.
Нагадаємо, у квітні Україна завершила сезон відбору газу зі сховищ. Він тривав з 1 листопада, коли в сховищах було 8,32 млрд кубометрів, та завершився 16 квітня на рівні 0,68 млрд кубометрів активного газу - найнижчому за всю історію роботи.
Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має багато сценаріїв для проходження наступного опалювального сезону, у тому числі й з обмеженням споживання, але докладатиме зусиль, що не допустити такого розвитку подій.
До того член правління і комерційний директор групи "Нафтогаз" Дмитро Абрамович розповідав, що через виснаження запасів газу у сховищах і падіння власного видобутку внаслідок російських обстрілів, до початку наступного опалювального сезону Україні потрібно імпортувати 4,5-4,6 млрд кубометрів газу.
За оцінками української редакції Forbes, для оплати цього імпорту "Нафтогазу" потрібно знайти близько 2 млрд євро. Наразі є домовленості про отримання близько 400 млн євро із цієї суми, компанія також веде переговори щодо залучення позик ще на 600 млн євро.
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