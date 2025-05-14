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Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
08:57 14.05.2025 |
Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв у разі відмови Росії від безумовного припинення вогню запровадити проти неї санкції.
Про це він сказав в ефірі телеканалу TF1 увечері 13 травня, повідомляє "Європейська правда".
Макрон заявив, що метою Франції та європейських держав загалом є перемирʼя "на землі, в повітрі та на морі для обговорення питання територій та гарантій безпеки".
"Наш намір полягає у тому, щоб накласти нові санкції проти Росії в найближчі дні", якщо вона не піде на припинення вогню, додав французький лідер.
Він також вказав, що європейські держави координують свої санкційні кроки.
Нагадаємо, Німеччина, Франція, Велика Британія та Польща в суботу закликали Росію до 30-денного перемир'я, починаючи з понеділка. У разі незгоди РФ зупинити вогонь 12 травня вони пригрозили новими жорсткими санкціями.
В уряді Німеччини заявляли, що якщо до кінця понеділка в Україні не буде встановлене перемир'я, тоді Берлін спільно з європейськими партнерами розпочне процес підготовки нових санкцій проти РФ.
Утім, 13 травня стало відомо, що європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі президента України з очільником Кремля у Туреччині, перш ніж переходити до нових санкцій.
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