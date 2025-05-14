Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion

09:27 13.05.2025 |

Новини IT

 

Дослідники з Південної Кореї створили суперконденсатор, здатний стати реальною альтернативою Li-ion-батареям.

Зазначається, що нова технологія побудована на використанні одношарових вуглецевих нанотрубок та провідного полімеру поліаніліну, що дозволяє вирішити одну з ключових проблем суперконденсаторів - низьку енергоємність. У порівнянні зі звичайними Li-ion-акумуляторами, суперконденсатори здатні забезпечувати більш швидку зарядку та більш високу щільність потужності. Вони більш довговічні упродовж десятків тисяч циклів зарядки-розрядки.

Між тим відносно низька енергоємність обмежувала використання суперконденсаторів у якості альтернативи Li-ion-акумуляторам у електрокарах, гаджетах та безпілотниках. Група дослідників під керівництвом доктора Бон-Чеол Ку та доктора Со Гюн Кім із Центру досліджень вуглецевих композиційних матеріалів Корейського інституту науки та технологій (KIST), а також професора Юаньчже Пяо із Сеульського національного університету (SNU) створили хімічно пов'язані між собою одношарові вуглецеві нанотрубки з високою провідністю та міцністю.

Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion

 

При цьому молекули поліаніліну, рівномірно розподілені по всій площі структури, зберігають заряди, значно підвищуючи енергоємність та потужність. Поліанілін легко піддається обробці і коштує відносно недорого для використання у нанорозмірних структурах.

Волокниста структура таких вуглецевих нанотрубок одночасно посилює потік електронів та іонів, дозволяючи суперконденсатору зберігати більше енергії і вивільняти її значно швидше. Суперконденсатор продемонстрував стабільну продуктивність навіть після понад 100 тис. циклів зарядки-розрядки. Він залишається надійним навіть в умовах високої напруги. Це дозволяє пристрою замінити або ж виступити доповненням до Li-ion-акумуляторів.

Ще однією перевагою такого суперконденсатора є висока гнучкість матеріалу, який можна складати та згинати. Це робить його ідеальним для використання у портативних електронних пристроях.

Крім того, вчені розробили плівкові структури на основі цієї технології, що знижує витрати на виробництво та спрощує перехід до масового виробництва. У майбутньому вона використовуватиметься у якості ключової технології, що забезпечує перехід до суспільства з нульовим викидом вуглецю в різних галузях промисловості, таких як електромобілі, роботи, безпілотники та портативні пристрої.

Результати дослідження були опубліковані у журналі Science
За матеріалами: ITC.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5387
  0,0083
 0,02
EUR
 1
 46,1578
  0,5950
 1,27

Курс обміну валют на вчора, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0929  0,04 0,10 41,7352  0,03 0,07
EUR 45,8595  0,58 1,24 46,7014  0,51 1,07

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4600  0,08 0,19 41,4750  0,09 0,20
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес