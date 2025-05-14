Железняк каже, що розгляд «криптовалютного» законопроєкту заблоковано

Законопроєкт про віртуальні активи, який охоплює ключові аспекти, пов'язані з криптоактивами, зокрема регулювання їх обігу, визначення ролі регуляторів та оподаткування, досі не з'явився на порядку денному Верховної Ради.

Як написав у Telegram депутат, заступник голови фінансового комітету ВР Ярослав Железняк, розгляд законопроєкту заблоковано через ОП (Офіс Президента України).

"Для тих, хто слідкує за законопроектом про легалізацію крипти в Україні, то у мене для вас погана новина - його не буде найближчим часом. Через ОП заблокували розгляд. Голова Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Руслан Магомедов добіг до свого друга голови ОП Єрмака, той до Президента, останній зняв цей законопроект з розгляду на невизначений час", - заявив Ярослав Железняк.

Депутат показав ексклюзивне відео, на якому під час обговорення в комітеті Магомедов зазначив, що комісія не підтримує текст даного законопроєкту.

За словами голови НКЦПФР, документ не відповідає заcадам MiCA, а також нібито містить ризиковану норму, яка може дати російським громадянам чи фінустановам можливість оперувати на українському ринку. У свою чергу депутат Ярослав Железняк розповів, що законопроєкт щодо легалізації криптовалюти в Україні давно готовий до розгляду та пояснив, чому його блокують найвищі посадовці.

Довідка

Що таке MiCA? Markets in Crypto-Assets - це перший всеосяжний правовий акт ЄС, що регулює криптоактиви на загальноєвропейському рівні. Його основна мета - забезпечити правову визначеність для учасників ринку та запобігти ризикам для фінансової стабільності. MiCA визначає, що криптоактиви підпадають під його регулювання, та встановлює правила щодо їх випуску, торгівлі та зберігання. Рада ЄС затвердила правила MiCA в червні 2023 року.

Нагадаємо, у лютому 2025 року під час з конференції "Нова економіка: криптовалюти, CBD та OnlyFans", яку спільно провели "Межа" та "Економічна правда", голова фінансового комітету ВР Данило Гетманцев заявив, що основна частина законопроєкту про легалізацію криптовалюти в Україні повністю готова. "Ми зупинилися на дискусіях щодо фінмоніторингу цих операцій і щодо оподаткування. Насправді ми хочемо створити нормальні умови оподаткування цієї діяльності, які є для інших інвестиційних активів", - зазначив тоді Гетманцев і додав, що до літа 2025 року в Україні скоріш за все буде офіційно легалізована криптовалюта.