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Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування

11:48 14.05.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів перенаправив 2,781 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Згідно з постановою №548 від 13 травня, на бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування" направлено залишок коштів спеціального фонду державного бюджету в сумі 44 671,604 тис. грн, джерелом формування яких були надходження Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, одержані за рахунок запозичень, залучених під державні гарантії в попередні роки, а також залишок коштів спеціального фонду державного бюджету, який утворився на 1 січня 2025 року в сумі 2 736 403,256 тис. грн, джерелом формування яких були доходи державного бюджету, що надійшли в попередні роки та не використані у 2024 році.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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