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Від початку повно масштабного вторгнення в Україні з'явилося 9 318 компаній у місцях масових реєстрацій
13:04 14.05.2025 |
Наразі до точок масової реєстрації бізнесів можна віднести 1 654 адреси, понад половина з них - у Києві.
Про це повідомила платформа "Опендтабот".
Загалом 180 тис. компаній зареєстровано на цих адресах, 83% з них активні. Найбільше таких бізнесів у Києві - 68% або 101 тис. Ще 6% компаній перебувають у Харківщині - 9,4 тис. Трійку лідерів закриває Дніпропетровщина - 4,5% або 6,6 тис. бізнесів.
Найбільше компаній (2 367) зареєстровано у столиці, за адресою вулиця Мельникова, будинок 12. Згідно з мапою, це звичайна жила п'ятиповерхівка. Ця адреса є лідером за компаніями ще з 2018 року.
Зазначається, що 30,6% усіх компаній, що зареєстровані на таких адресах, займаються оптовою торгівлею, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами. Це орієнтовно 45,7 тис. підприємств.
За словами адвокатів, реєстрація компанії за адресою масової реєстрації (за винятком адрес бізнес-центрів) є однією з ознак того, що юридична особа є компанією-оболонкою - про це прямо вказується у підзаконних актах у сфері фінансового моніторингу.
Така реєстрація не є незаконною, проте утворює певні ризики. Зокрема, банки, страхові компанії чи інші установи мають поглиблено перевіряти та вимагати документи, які спростовують ознаки фіктивності. В іншому разі, можна отримати відмову в обслуговуванні.
Водночас Податкова служба ретельніше перевіряє такі компанії, особливо під час виїзних перевірок. Якщо за адресою реєстрації не виявиться вказаного бізнесу, його податкові накладні можуть заблокувати.
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