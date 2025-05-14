Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 13:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Уряд затвердив Дорожні карти для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС
12:32 14.05.2025 |
Кабінет Міністрів затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу.
Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.
Зокрема, Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.
"Вони цілком відповідають міжнародним зобов'язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", - підкреслив прем'єр.
Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".
"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід'ємною частиною єдиної Європи", - наголосив Шмигаль.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
|Україна закінчила всі процедури для спільного фонду зі США, передала ноту повіреній Штатів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Від початку повно масштабного вторгнення в Україні з'явилося 9 318 компаній у місцях масових реєстрацій
|Уряд затвердив Дорожні карти для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС
|Запаси газу в українських сховищах перевищили 6 мільярдів кубометрів. Це найнижчий показник за 11 років
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.05.25
|Кабмін перенаправив 2,8 млрд грн на розвиток мережі та утримання доріг загального користування
|Україна в січні-квітні додала 365 МВт нової генерації, 195 МВт з якої - когенераційні установки - заступник глави ОП
Бізнес
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства
|Акції Xiaomi падають через скарги покупців на оманливу рекламу електрокара SU7 Ultra