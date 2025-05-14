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АНАЛІТИКА

Уряд затвердив Дорожні карти для відкриття першого кластера у переговорах про вступ до ЄС

 

Кабінет Міністрів затвердив Дорожні карти, які потрібні для відкриття першого кластера в передвступних переговорах України та Європейського Союзу.

Про це повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, Дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій.

"Вони цілком відповідають міжнародним зобов'язанням України, нашим стратегічним та програмним документам", - підкреслив прем'єр.

Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".

"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід'ємною частиною єдиної Європи", - наголосив Шмигаль.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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