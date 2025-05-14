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Україна в січні-квітні додала 365 МВт нової генерації, 195 МВт з якої - когенераційні установки - заступник глави ОП
11:45 14.05.2025 |
За січень-квітень 2025 року в регіонах України створено додаткові 365 МВт нової генерації, більш як половина якої - когенераційні установки загальною потужністю 195 МВт, повідомив заступник голови Офісу президента Віктор Микита.
"Громади й регіони впевнено тримають курс на енергетичну децентралізацію. За чотири місяці 2025 року в регіонах створено додаткові 365 МВт нової генерації", - написав він у телеграм.
Згідно з повідомленням, зокрема, 195 МВт - це потужність когенераційних установок, 73 МВт - ВЕС, 54 МВт - промислових СЕС та 40 МВт - СЕС приватних домогосподарств.
Як зазначив Микита, регіони працюють в межах розроблених паспортів енергонезалежності, які, на його думку, стали стратегічним інструментом ефективної розбудови розподіленої генерації, зокрема й газової, в усіх областях країни.
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