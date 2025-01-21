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АНАЛІТИКА

До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані з підсанкційними особами

11:46 21.01.2025 |

Економіка

 

Наразі у "клубі білого бізнесу" перебуває 7 997 компаній. Проте до списку потрапили компанії, що мають зв'язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам відповідального бізнесу, а у 24 компаніях з переліку на початок повномасштабної були власники з РФ.

Про це повідомляє платформа Опендатабот.

Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду. Хоча від початку повномасштабної війни в України діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії, окрім кількох, чітко визначених законом, випадків.

Крім того, аналітики виявили серед компаній "клубу" представників, пов'язаних з підсанкційними особами спільним бізнесом. Так, дві компанії належать до групи братів Козак, власники якої мають звʼязок з групою Віктора Медведчука.

Також у списку є бізнеси, що мають звʼязок з корпорацією Алеф, якою володіє підсанкційний Вадим Єрмолаєв, та Burisma Group, власник якої знаходиться у Реєстрі корупціонерів тощо.

Вже після того, як було опубліковано перелік, санкції було накладено на Юрія Бойко - два бізнеси з його групи також серед білих бізнесів.

Загалом 3,3 тис. компаній з "клубу білого бізнесу", або 42% із них заробляють від 10 до 100 млн грн на рік. Ще 177 компаній мають доходи в понад 1 млрд грн (2,2%).

Майже чверть представників білого бізнесу зосереджено у столиці - 1 927 компаній. Ще 10% або 794 компанії зареєстровані на Дніпропетровщині. Замикає трійку Київщина - 594 компанії або 7%.

До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані з підсанкційними особами

 

16% або 1 275 компаній з "білого" списку працюють у сфері оптової торгівлі. На другому місці сільське господарство - 1 120 бізнесів (14%). Нерухомістю займаються 675 компаній (8,4%), а обслуговуванням будинків та територій - 359 компаній (4,5%). Медична галузь замикає п'ятірку - 312 компаній (3,9%).

До «клубу білого бізнесу» потрапили компанії, пов’язані з підсанкційними особами

 

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 27 липня підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" - так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:

* мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;
* скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;
* істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
* кожен із платників - учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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