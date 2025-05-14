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Для аукціонів з продажу дозволів на розробку надр готують 60 ділянок - Держгеонадра

16:41 14.05.2025 |

Економіка

 

Під час аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами потенційним інвесторам можуть запропонувати 60 ділянок, ще 26 - для реалізації угод про розподіл продукції.

Про це під час VII з'їзду геологів України "Українська геологія в умовах сучасних геополітичних викликів" повідомив голова Державної служби геології та надр України Олег Гоцинець, передає кореспондент Укрінформу.

Посадовець нагадав, що одним із завдань країни у межах 13-го розділу Ukraine Facility Plan за напрямом "Управління критично важливими матеріалами" є затвердження та публікація портфоліо інвестиційних проєктів у видобувній галузі щодо критичних сировинних ресурсів. Тобто, підготовка та просування переліку ділянок твердих корисних копалин, які пропонуватимуть до розробки через механізм електронних аукціонів та укладання угод про розподіл продукції (УРП).

"Ми попередньо визначили переліки критичної сировини. Вони ще не затверджені, але вже перебувають на розгляді Кабінету міністрів. При цьому, здебільшого орієнтувалися на переліки критичних матеріалів, затверджені Євросоюзом і США. Але з огляду на особливості вітчизняного законодавства, ці списки дещо відрізняються від тих, якими послуговуються наші ключові партнери. Подали на затвердження уряду 28 критичних та 11 стратегічних матеріалів. Відповідно до цих переліків, підготували портфоліо ділянок надр, які можна подавати на аукціони і реалізацію в межах УРП", - розповів Гоцинець.

Після затвердження списків проведуть необхідні процедури та оголосять аукціони і УРП. При цьому, як запевнив керівник Держгеонадр, відповідно до національного законодавства, буде задіяно всі необхідні механізми, зокрема стосовно дотримання норм охорони навколишнього природного середовища. Без оцінки потенційного впливу освоєння родовищ на довкілля жодні роботи не проводитимуться, наголосив очільник відомства.

"Щодо ділянок надр під аукціони, попередньо їх 60, під УРП - 26. Але їх кількість ще може змінитися - залежно від змін до законодавства, що нині готуються, та методики, яку незабаром буде затверджено", - сказав Гоцинець.

Водночас він визнав існування проблеми з розробкою методики віднесення корисних копалин до переліку стратегічних і критичних. Розв'язати її планують за допомогою європейських партнерів, котрі вже долучилися до підготовки документа.

"Тільки-но методику буде затверджено, оновимо переліки і запропонуємо відповідні ділянки для аукціонів та УРП", - запевнив посадовець.
 

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