Рада Європи почала процес створення «трибуналу для Путіна»

Комітет міністрів Ради Європи у середу, 14 травня, розпочав процес створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. "На своїй щорічній зустрічі міністри доручили генеральному секретарю Ради Європи Алену Берсе очолити процес створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії в рамках Ради Європи шляхом укладення угоди з Україною", - йдеться у повідомленні пресслужби РЄ.

Перед цим офіційні представники Києва передали лист президента України з проханням заснувати спецтрибунал - це формальний, але необхідний крок на шляху до його створення.

Звернення, яке передали держсекретар міністерства закордонних справ Олександр Карасевич та заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра, прийняли Берсе і міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель.

Робота над техніним проєктом завершена

Раніше стало відомо, що Основна група зі створення спецтрибуналу, до якої входять до 40 країн, Єврокомісія, зовнішньополітична служба ЄС і Рада Європи, завершила роботу над технічним проєктом створення цього міжнародного суду. Проєкт складається з трьох головних документів: текст двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи про формування трибуналу, його статут та угода про управління трибуналом, яка офіційно називається "розширена часткова угода".

Розширена часткова угода стосується його управління та фінансування. Одні країни зможуть автоматично підписати її на підставі свого членства в Раді Європи, іншим необхідно буде ратифікувати її в національних парламентах, на що може знадобитися час.

За оцінками джерел DW, близьких до процесу створення спецтрибуналу, формальні процедури можуть завершитися до кінця 2025 - початку 2026 року.