Обсяг кредитів у квітні зріс на 1,7%, депозитів - на 2,1% - Нацбанк

Обсяг кредитів у квітні зріс на 1,7%, або на 19,7 млрд грн., - до 1 трлн 162,9 млрд грн, тоді як депозитів - на 2,1%, або на 56,8 млрд грн, - до 2 трлн 814,1 млрд грн.

Згідно з інформацію, оприлюдненою на сайті Національного банку України, основне зростання кредитів відбулося за рахунок корпоративного сектору - на 1,9%, або на 15,9 млрд грн, до 861 млрд грн.

Зазначається, що гривневі кредити бізнесу збільшились на 1,4-%, або на 8,4 млрд грн, - до 610,3 млрд грн, тоді як валютні додали 2,9-%, або $0,17 млрд, - до $6,04 млрд у доларовому еквіваленті.

Водночас домашні господарства збільшили обсяг кредитного портфелю на 1,5-%, або на 4,2 млрд грн, - до 282,8 млрд грн.

Щодо депозитів, то у квітні вони зросли на 2,1%, або на 56,8 млрд грн, - до 2 трлн 814,1 млрд грн.

Зростання відбулось за рахунок домашніх господарств, депозити яких збільшились на 2,9%, або на 35,54 млрд грн, - до 1 трлн 257,9 млрд грн. Нацбанк уточнив, що гривневі депозиті додали 3,3%, або 26,4 млрд грн, тоді як валютні - 1,9%, або $0,2 млрд у доларовому еквіваленті, досягши $10,42 млрд.

Обсяг депозитів корпоративного сектору збільшився на 1,6%, або на 23,3 млрд грн, - до 1 трлн 504,2 млрд грн. Гривневі та валютні депозити зростали однаковим темпом і додали відповідно 16,5 млрд грн та $0,14 млрд - до 1 трлн 95,0 млрд грн та $9,85 млрд.

Як повідомлялось, обсяг кредитів у березні зріс на 1,9%, або 21,4 млрд грн, тоді як депозитів - на 0,85%, або 23,3 млрд грн.

Загалом з початку року кредити збільшилися на 5,3%, тоді як депозити - на 1,3%, свідчить статистика НБУ.