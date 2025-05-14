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ОПЕК знизила оцінку зростання поставок нафти з країн, що не входять до ОПЕК+, на 100 тис. б/д у 2025 р., з них 70 тис. б/д - зі США
15:54 14.05.2025 |
ОПЕК прогнозує падіння інвестицій у розвідку і видобуток у країнах, що не входять до ОПЕК+, і знижує оцінку зростання постачань рідких вуглеводнів (РВВ) від цих виробників на 100 тис. барелів на добу в 2025 році, йдеться у звіті альянсу.
"Капітальні витрати на розвідку і видобуток нафти (E&P) у країнах, що не входять до ОПЕК+, збільшилися 2024 року приблизно на $3 млрд у річному обчисленні та сягнули $299 млрд. Однак очікується, що ці витрати знизяться приблизно на 5% 2025 року і ще приблизно на 2% 2026 року, до приблизно $277 млрд. У США інвестиції в розвідку і видобуток рідких вуглеводнів 2024 року, за оцінками, скоротилися на 8% у річному обчисленні, до приблизно $125 млрд. Очікується, що вони знизяться ще приблизно на 9% і 7% у річному обчисленні 2025-го і 2026 років відповідно. Потенційний вплив на рівні видобутку в 2025 і 2026 роках зниження інвестицій у розвідку і видобуток нафти буде викликом, незважаючи на постійну увагу галузі до підвищення ефективності та продуктивності", - ідеться у звіті.
ОПЕК знизила прогноз темпу зростання пропозиції рідких вуглеводнів із країн, що не входять до ОПЕК+, у 2025 році на 100 тис. б/д - до 0,81 млн б/д, вважаючи, що видобуток становитиме 54 млн б/д. Підвищення, як очікується, буде обумовлено виробництвом у США, Бразилії, Канаді та Аргентині, а основне зниження прогнозується в Анголі.
Очікування щодо зростання видобутку в США знизилися на 70 тис. б/д - до 0,34 млн б/д, тобто ЗВВ тепер очікуються в обсязі 22,1 млн б/д. У 2026 році ОПЕК вважає, що темп зростання виробництва ЗРВ у США сповільниться до 0,28 млн б/д, видобуток складе 22,38 млн б/д.
Загалом, від країн, що не входять до ОПЕК+, 2026 року ОПЕК очікує підвищення виробництва ЗВР ще на 0,8 млн б/д - до 54,8 млн б/д. Основними драйверами зростання також стануть США, Бразилія, Канада та Аргентина.
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