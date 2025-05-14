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АНАЛІТИКА

ОПЕК зберегла прогнози зростання попиту на нафту в 2025 і 2026 рр. на рівні 1,3 млн б/д і 1,28 млн б/д відповідно

 

ОПЕК зберегла прогноз темпів зростання попиту на нафту в 2025 році на рівні 1,3 млн барелів на добу (б/д), на 2026 рік - на рівні 1,28 млн б/д, ідеться в щомісячному звіті організації.

Ці оцінки відповідають наданим аналітиками альянсу минулого місяця. Тоді вони знизили прогнози щодо попиту на нафту в поточному і наступному році на 150 тис. б/д під тиском торгових воєн.

При цьому в актуальному звіті експерти організації дещо скоригували в бік зниження прогнози щодо попиту на нафту загалом: у 2024 році він тепер оцінюється в 103,7 млн б/д (оцінка квітня - 103,75 млн б/д), у 2025-му - 105 млн б/д (попередня оцінка - 105,05 млн б/д), у 2026-му - 106,28 млн б/д (попередня оцінка - 106,33 млн б/д).

Оновлений прогноз аналітиків ОПЕК на поточний рік передбачає оцінку світового попиту на нафту в I кварталі в 104,14 млн б/д (оцінка квітня - 104,16 млн б/д), у II-му - у 104,26 млн б/д (проти 104,25 млн б/д місяцем раніше), у III-му - у 105,39 млн б/д (проти 105,35 млн б/д місяцем раніше), у IV-му - у 106,19 млн б/д (проти 106,41 млн б/д місяцем раніше).

Оцінку зростання попиту на нафту 2025 року в країнах, що не входять до ОЕСР, знижено на символічні 10 тис. б/д, до 1,19 млн б/д; у країнах ОЕСР навпаки дещо підвищено - на 20 тис. б/д, до 100 тис. б/д.

За попередніми даними за березень, комерційні запаси нафти країн ОЕСР зросли на 10,3 млн барелів - до 2,74 млрд барелів. Це на 27,2 млн барелів нижче, ніж за аналогічний місяць минулого року, на 69,5 млн барелів менше, ніж у середньому за останні п'ять років, і на 173,4 млн барелів нижче за середній показник за 2015-2019 роки (референтний рівень для угоди країн ОПЕК+, які контролюють рівень комерційних запасів - ІФ).

Зокрема, запаси нафти в країнах ОЕСР у березні зросли до лютого року на 21,4 млн барелів, до 1,323 млрд барелів, тоді як резерви нафтопродуктів знизилися на 11,2 млн барелів, до 1,417 млрд барелів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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