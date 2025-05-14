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АНАЛІТИКА

Рада схвалила законопроєкт про передачу майнових прав на винаходи військовослужбовців Міноборони

15:54 14.05.2025 |

Право

 

Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку із проходженням військової служби".

Відповідний законопроєкт №13111 у першому читанні підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

Автори законопроєкту вважають, що правова природа військової служби не дозволяє поширити норми Цивільного кодексу щодо прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені військовослужбовцями, навіть якщо їхнє створення буде передбачено посадовими інструкціями чи відповідними службовими завданнями.

Цивільний кодекс передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), спільно належать як працівникові, який створив цей об'єкт, так і юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює (якщо інше не встановлено договором).

Тому законопроєктом пропонується встановити норми щодо розподілу особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у звʼязку з виконанням службових обов'язків під час проходження військової служби:

* особисті немайнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти належать творцеві (тобто військовослужбовцеві, який створив відповідний об'єкт);

* майнові права інтелектуальної власності набуває держава Україна в особі Міністерства оборони чи іншого органу, у якому автор проходить військову службу (Держприкордонслужба, Держспецзвязку, ГУР тощо). Такі майнові права будуть включені до поняття "військове майно".

За матеріалами: БізнесЦензор
 

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