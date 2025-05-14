Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 19:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада схвалила законопроєкт про передачу майнових прав на винаходи військовослужбовців Міноборони
15:54 14.05.2025 |
Верховна Рада схвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у зв'язку із проходженням військової служби".
Відповідний законопроєкт №13111 у першому читанні підтримав 251 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").
Автори законопроєкту вважають, що правова природа військової служби не дозволяє поширити норми Цивільного кодексу щодо прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені військовослужбовцями, навіть якщо їхнє створення буде передбачено посадовими інструкціями чи відповідними службовими завданнями.
Цивільний кодекс передбачає, що майнові права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору (контракту), спільно належать як працівникові, який створив цей об'єкт, так і юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює (якщо інше не встановлено договором).
Тому законопроєктом пропонується встановити норми щодо розподілу особистих немайнових і майнових прав інтелектуальної власності на об'єкти, створені у звʼязку з виконанням службових обов'язків під час проходження військової служби:
* особисті немайнові права інтелектуальної власності на такі об'єкти належать творцеві (тобто військовослужбовцеві, який створив відповідний об'єкт);
* майнові права інтелектуальної власності набуває держава Україна в особі Міністерства оборони чи іншого органу, у якому автор проходить військову службу (Держприкордонслужба, Держспецзвязку, ГУР тощо). Такі майнові права будуть включені до поняття "військове майно".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Родичі підсанкційного Єрмолаєва поновили дозволи на користування надрами – hromadske
|Податкова виявила порушення в автошколах
|Франція виділяє 10 млн євро на ремонт пошкодженого дроном РФ укриття на ЧАЕС
|У Кабміні вперше назвали вартість ремонту арки ЧАЕС після удару «шахеда»
|В Україні розробляють 3,5 тисячі родовищ із 20 000: геологи очікують, що угода зі США «підштовхне» галузь
|Для аукціонів з продажу дозволів на розробку надр готують 60 ділянок - Держгеонадра
Бізнес
|Штучний інтелект навчився відтворювати обличчя людини за ДНК
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства