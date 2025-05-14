Фінансові новини
- |
- 14.05.25
- |
- 19:56
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні розробляють 3,5 тисячі родовищ із 20 000: геологи очікують, що угода зі США «підштовхне» галузь
Завдяки підписанню Угоди про Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови з'явилася надія, що в галузь геологорозвідки і надрокористування нарешті прийдуть реальні інвестиції.
Про це, відкриваючи VII з'їзд геологів України "Українська геологія в умовах сучасних геополітичних викликів", сказав президент ГО "Спілка геологів України" кандидат геолого-мінералогічних наук Павло Загороднюк, передає кореспондент Укрінформу.
Фахівець нагадав, що завдяки зусиллям нинішніх та попередніх поколінь геологів в Україні розвідано 20 тисяч родовищ і проявів 105 видів корисних копалин. Але розробляються лише приблизно 3,5 тисячі родовищ.
"Більшість - ще із радянських часів. Завдяки процесам приватизації експлуатують їх, в основному, приватні підприємства. А нові родовища практично не розвідуються. Гостра проблема "сплячих" ліцензій, коли жодні роботи на розвіданих і перспективних ділянках не ведуться", - констатував Загороднюк.
За його словами, єдине підприємство, яке зараз серйозно займається геологорозвідкою, - АТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".
"Тому дуже важливо, що підписано "ресурсну" угоду зі Сполученими Штатами. Адже з'явилася бодай якась надія, що в геологорозвідку й надрокористування прийдуть реальні інвестиції. А галузь складна, бо кожен розробник корисних копалин стикається із серйозними викликами - технологічними, соціальними тощо. Проєкти із розвідки, розробки, облаштування родовищ дуже тривалі, фінансово місткі, і, на жаль, не такі вже й прибуткові", - пояснив очільник ГО "Спілка геологів України".
Прихід американських інвесторів та передових світових технологій, за словами Загороднюка, дасть поштовх розвитку галузі та покращить зайнятість наших спеціалістів. Адже багатьох із них країна вже - принаймні тимчасово - втратила через міграцію за кордон.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Посли ЄС схвалили 17-й пакет санкцій проти Росії
|Макрон обіцяє нові санкції проти РФ «у найближчі дні», якщо вона не піде на перемир'я
|Трамп: США в Стамбулі представлять Рубіо, Келлог і Віткофф
|Україна та США визначили структуру управління інвестфондом відбудови
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Родичі підсанкційного Єрмолаєва поновили дозволи на користування надрами – hromadske
|Податкова виявила порушення в автошколах
|Франція виділяє 10 млн євро на ремонт пошкодженого дроном РФ укриття на ЧАЕС
|У Кабміні вперше назвали вартість ремонту арки ЧАЕС після удару «шахеда»
|В Україні розробляють 3,5 тисячі родовищ із 20 000: геологи очікують, що угода зі США «підштовхне» галузь
|Для аукціонів з продажу дозволів на розробку надр готують 60 ділянок - Держгеонадра
Бізнес
|Штучний інтелект навчився відтворювати обличчя людини за ДНК
|Проєкт OpenAI Stargate буксує через мита Трампа — Bloomberg
|Китай і санкції: Малайзія збільшила імпорт відеокарт на 3400% у 2025 році
|Прорив у суперконденсаторах — миттєве заряджання, велика ємність та 100+ тис. циклів витіснять Li-ion
|Klein Vision представила літаючий автомобіль AirCar 2 із запасом ходу до 1000 км
|Штучний інтелект захищатиме користувачів Google Chrome від шахраїв
|Microsoft та OpenAI ведуть «жорсткі переговори», переглядаючи умови партнерства