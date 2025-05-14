В Україні розробляють 3,5 тисячі родовищ із 20 000: геологи очікують, що угода зі США «підштовхне» галузь

Завдяки підписанню Угоди про Американсько-Український інвестиційний фонд відбудови з'явилася надія, що в галузь геологорозвідки і надрокористування нарешті прийдуть реальні інвестиції.

Про це, відкриваючи VII з'їзд геологів України "Українська геологія в умовах сучасних геополітичних викликів", сказав президент ГО "Спілка геологів України" кандидат геолого-мінералогічних наук Павло Загороднюк, передає кореспондент Укрінформу.

Фахівець нагадав, що завдяки зусиллям нинішніх та попередніх поколінь геологів в Україні розвідано 20 тисяч родовищ і проявів 105 видів корисних копалин. Але розробляються лише приблизно 3,5 тисячі родовищ.

"Більшість - ще із радянських часів. Завдяки процесам приватизації експлуатують їх, в основному, приватні підприємства. А нові родовища практично не розвідуються. Гостра проблема "сплячих" ліцензій, коли жодні роботи на розвіданих і перспективних ділянках не ведуться", - констатував Загороднюк.

За його словами, єдине підприємство, яке зараз серйозно займається геологорозвідкою, - АТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України".

"Тому дуже важливо, що підписано "ресурсну" угоду зі Сполученими Штатами. Адже з'явилася бодай якась надія, що в геологорозвідку й надрокористування прийдуть реальні інвестиції. А галузь складна, бо кожен розробник корисних копалин стикається із серйозними викликами - технологічними, соціальними тощо. Проєкти із розвідки, розробки, облаштування родовищ дуже тривалі, фінансово місткі, і, на жаль, не такі вже й прибуткові", - пояснив очільник ГО "Спілка геологів України".

Прихід американських інвесторів та передових світових технологій, за словами Загороднюка, дасть поштовх розвитку галузі та покращить зайнятість наших спеціалістів. Адже багатьох із них країна вже - принаймні тимчасово - втратила через міграцію за кордон.