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АНАЛІТИКА

Нафта посилила зниження, Brent подешевшала до $65,9 за барель

 

Зниження цін на нафту прискорилося вдень у середу на сигналах зростання запасів цього пального в США за підсумками минулого тижня.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 13:55 EET опустилася на $0,73 (1,1%), до $65,9 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу на $0,76 (1,19%), до $62,91 за барель.

Напередодні обидві марки подорожчали більше ніж на 2,5% і завершили торги на максимумах із кінця квітня.

Головним позитивним фактором для ринку нафти цього тижня стала новина про те, що США і Китай досягли домовленості про взаємне зниження імпортних мит на 90 днів. Аналітики сподіваються, що за цей час дві найбільші економіки світу зуміють укласти довгострокову торговельну угоду.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що не допустить створення Тегераном ядерної зброї, і додав, що Штати продовжать політику максимального тиску і прагнутимуть звести експорт іранської нафти до нуля, якщо іранське керівництво не піде назустріч у переговорах про ядерну угоду, зазначив американський лідер.

Водночас Американський інститут нафти (API) напередодні повідомив, що резерви нафти в США за минулий тиждень зросли на 4,29 млн барелів. Тижнем раніше показник впав на 4,49 млн барелів.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційний звіт міністерства енергетики опублікують о 17:30 кч у середу, й аналітики в середньому прогнозують, що він вкаже на скорочення запасів нафти на 2,4 млн барелів.

"Невелике зниження котирувань стало реакцією на несподіване зростання запасів нафти, - зазначив аналітик брокерської компанії PVM Тамаш Варга. - Найімовірніше, торговельна угода з Китаєм стане найкращою новиною, яку ми побачимо в доступному для огляду майбутньому, оскільки в міру наближення кінця терміну дії знижених мит можливе зростання розбіжностей".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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