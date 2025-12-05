Фінансові новини

Авторизация

"Клуб білого бізнесу" збільшився майже на пів тисячі підприємств: Податкова затвердила новий перелік

19:14 05.12.2025 |

Економіка

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого бізнесу") станом на листопад включено 7 638 суб'єктів господарювання.

Оновлений перелік оприлюднять 18 грудня, повідомили у Державній податковій службі (ДПС).

"Ці платники за січень - листопад 2025 року сплатили 252,5 млрд грн податків до зведеного бюджету. Це 13% від загального обсягу податкових платежів", - зазначається у повідомленні.

Порівняно із серпнем, кількість учасників "клубу білого бізнесу" збільшився на 489, або майже на 7%, уточнили у ДПС.

Зокрема, до оновленого переліку увійшли:

7 073 юридичні особи, у тому числі:

  • 4 056 - юросіб на загальній системі оподаткування;
  • 326 - резидентів "Дія Сіті";
  • 1 714 - юросіб - платників єдиного податку ІІІ групи;
  • 977 - юросіб - платників єдиного податку IV групи.

    • 565 ФОП, у тому числі:

  • 57 - ФОП на загальній системі оподаткування;
  • 508 - ФОП - платників єдиного податку ІІІ групи. 

    • Як повідомлялося, до за підсумками травня цього року lj Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства увійшли майже 9,8 тис. суб'єктів господарювання, у липні їх кількість зменшилася до 8 882, а у серпні - до 7 149 платників податків.

    Що відомо про "клуб білого бізнесу"?

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у липні 2024 року підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" - так званий закон про "клуб білого бізнесу". Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу").

    Закон передбачає створення окремого Переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:

  • мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;
  • скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;
  • істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.
  • кожен із платників - учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.

    • Вперше Державна податкова служба оприлюднила перелік підприємств, що увійшли до так званого "Клубу білого бізнесу", у грудні 2024 року. Тоді він налічував 8255 платників. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на понеділок
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,0567
    		  0,1271
    		 0,30
    EUR
    		 1
    		 48,9961
    		  0,2303
    		 0,47

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
    EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
    EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

