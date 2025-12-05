Фінансові новини

До Переліку платників податків з високим рівнем добровільного
дотримання податкового законодавства (так званого, "клубу білого
бізнесу") станом на листопад включено 7 638 суб'єктів господарювання.
Оновлений перелік оприлюднять 18 грудня, повідомили у Державній податковій службі (ДПС).
"Ці
платники за січень - листопад 2025 року сплатили 252,5 млрд грн
податків до зведеного бюджету. Це 13% від загального обсягу податкових
платежів", - зазначається у повідомленні.
Порівняно із серпнем, кількість учасників "клубу білого бізнесу" збільшився на 489, або майже на 7%, уточнили у ДПС.
Зокрема, до оновленого переліку увійшли:
7 073 юридичні особи, у тому числі:
4 056 - юросіб на загальній системі оподаткування;326 - резидентів "Дія Сіті";1 714 - юросіб - платників єдиного податку ІІІ групи;977 - юросіб - платників єдиного податку IV групи.
565 ФОП, у тому числі: 57 - ФОП на загальній системі оподаткування;508 - ФОП - платників єдиного податку ІІІ групи.
Як повідомлялося, до за підсумками травня цього року lj Переліку
платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового
законодавства увійшли майже 9,8 тис. суб'єктів господарювання, у липні їх кількість зменшилася до 8 882, а у серпні - до 7 149 платників податків.
Що відомо про "клуб білого бізнесу"?
Нагадаємо,
президент Володимир Зеленський у липні 2024 року підписав закон "Про
внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей податкового
адміністрування під час воєнного стану для платників податків з високим
рівнем добровільного дотримання податкового законодавства" - так званий закон про "клуб білого бізнесу".
Його ініціатором та співавтором був голова Комітету Верховної Ради з
питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга
народу").
Закон передбачає створення окремого Переліку платників
податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового
законодавства, які користуватимуться низкою переваг у податковому
адмініструванні під час воєнного стану, зокрема для них передбачено:
мораторій на проведення переважної частини документальних позапланових, планових та фактичних перевірок;скорочення строків камеральних та документальних перевірок з питань бюджетного відшкодування;істотне скорочення строків надання індивідуальних податкових консультацій.кожен із платників - учасників Переліку отримає особистого комплаєнс-менеджера.
Вперше Державна податкова служба оприлюднила перелік підприємств, що увійшли до так званого "Клубу білого бізнесу", у грудні 2024 року. Тоді він налічував 8255 платників.