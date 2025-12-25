Авторизация

Держмитслужба видала 1,5 мільйона сертифікатів EUR.1 для експорту українських товарів

Державна митна служба, починаючи з 1 січня 2016 року, видала українським підприємцям 1,5 млн сертифікатів з перевезення форми EUR.1.

Про це повідомляє Держмитслужба, передає Укрінформ.

"Наявність такого сертифіката звільняє українські товари від сплати ввізного мита при імпорті до країн ЄС, ЄАВТ, Чорногорії, Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії, Грузії та Держави Ізраїль", - зазначили у галузевому відомстві.

Українські виробники впродовж 2025 року переважно отримували сертифікати форми EUR. на товари рослинного походження, олію соняшникову, цукор, м'ясо курчат та мед.

Найбільше сертифікатів було видано до Польщі (24%), Німеччини (18%), Румунії (8%), Італії (5%) та Чехії (5%).

Сертифікат EUR.1 - це документ, що підтверджує преференційне походження товару, дозволяючи отримати зниження або повне звільнення від митних платежів при імпорті в країни ЄС та інші держави, з якими Україна має угоди про вільну торгівлю. Він видається митними органами на основі заяви експортера і необхідний для підтвердження того, що товар вироблений в Україні (або іншій країні-учасниці), що допомагає уникнути високих мит, особливо при експорті з України до Європи.
 

