Нафта слабо подешевшала в середу, ціна Brent знизилася до $62,2 за барель

Ціни на нафту еталонних марок у середу незначно знизилися на тлі низької активності торгівлі через різдвяні свята в США, Європі, а також у низці азійських країн.

Лютневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures за підсумками торгів подешевшали на $0,14 (на 0,2%) - до $62,24 за барель. Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на лютий на торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) зменшилися на $0,03 (на 0,05%) - до $58,35 за барель.

Трейдери продовжували спостерігати за розвитком ситуації навколо Венесуели, а також за переговорами про закінчення війни Росії проти України. При цьому стримувальним чинником для підвищення котирувань є очікування зростання надлишку пропозиції на світовому ринку нафти наступного року, зазначають аналітики.

При цьому нафтові котирування цього року можуть зафіксувати максимальне річне падіння з 2020 року - більш ніж на 18%.

У четвер біржі в США, більшості держав Європи, а також у низці азійських країн зачинені з нагоди святкування Різдва.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

