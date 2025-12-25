Середні ціни на первинному ринку житла столиці зросли на 3,3%, до $2011 за кв. м у 2025р - дослідження

Середня ціна на первинному ринку станом на кінець 2025 року склала $2011 за кв.м, або 84,6 тис. грн/кв.м, за рік зростання на 3,3% у доларовому еквіваленті, повідомили у пресслужбі City One Development агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно аналітичному звіту компанії, 2025 рік для первинного ринку житлової нерухомості Києва став роком тихого відновлення без різких рухів.

"Фактично ринок пройшов дві різні фази. На початку року попит залишався стриманим: покупці займали вичікувальну позицію, що призвело до незначного (-1,2%) коригування цін. Натомість друга половина року продемонструвала зміну настроїв - кількість угод зросла, а ціни повернулися до плавного підвищення (в середньому зросли на 4,5%). У підсумку 2025 рік завершився з помірним (+3,3%) плюсом", - повідомила аналітик City One Development Олена Ширіна.

Вона акцентувала увагу, що особливістю 2025 року є суттєва різниця між формальною статистикою та реальним станом ринку, оскільки середні показники цін залишаються "обтяженими" проєктами, які роками перебувають у продажу, але фактично не будуються або знаходяться у замороженому стані. Якщо виключити такі об'єкти з розрахунків, реальна середня ціна активних новобудов Києва становить близько $2140/кв.м, що приблизно на 6-7% вище за офіційну статистику.

Щодо структури пропозиції, то лише 3% пропозиції представляють економ-клас. Домінуючим сегментом наразі є комфорт, біля 50% пропозиції, у бізнескласу - близько 35%, у преміум утримує долю в 8-10% попри скорочення кількості проєктів.

Найбільшу цінову динаміку у 2025 році продемонстрували доступніші формати, що логічно в умовах обмеженого платоспроможного попиту. Економклас здорожчав на 5% до $1103/кв.м., комфорт - на 4% до $1365/кв.м, бізнес-клас - на 2% до $2450/кв.м; преміум-клас - на 4% до $4596/кв.м.

Нова пропозиція за 2025 рік стала рекордною для столиці з огляду на воєнні умови. За даними моніторингу City One Development, від початку року на ринок Києва вийшло 10 нових житлових комплексів.

Перша половина року була представлена переважно великими комфорт-комплексами, орієнтованими на масового покупця. Середня стартова ціна становила $1428/кв.м.

Друга половина року принесла на ринок проєкти бізнес та преміум-класу з вищими стартовими цінами та складнішими концепціями. Середня стартова ціна - $2727/кв.м.

Це свідчить про поступове повернення девелоперів до більш складних форматів і відновлення інвестиційного інтересу до ринку.

"Загальна кількість ЖК на ринку за чотири роки війни скоротилася приблизно на 25%, що формує дефіцит якісної пропозиції. Девелопери запускають нові проєкти обережно, орієнтуючись на платоспроможний попит та інвесторів, при цьому нові проєкти дорожчі за середні ринкові показники. Кількість нових ЖК є значною для четвертого року війни, але недостатньою для міста-мільйонника - пропозиція залишатиметься обмеженою, а доступного житла ставатиме менше, при цьому конкуренція між девелоперами дедалі більше відбувається не ціною, а продуктом", - каже Ширіна.

За її словами, за умови збереження поточних макроекономічних і безпекових факторів, 2026 рік має всі передумови розпочатися з помірного подорожчання та подальшого дефіциту якісної пропозиції. "Ринок уже пройшов найнижчу точку та поступово переходить у фазу зростання, де ключову роль відіграватимуть надійність девелопера, продумана концепція та довгострокова цінність проєкту", - каже Ширіна.

City One Development - інвестиційно-девелоперська компанія з понад 15-річним досвідом. Спеціалізується на створенні, реалізації та управлінні масштабних інфраструктурних житлових комплексів, а також активно інвестує в розвиток української промисловості.

В портфелі City One Development - понад 1 млн 240 тис. кв. м реалізованих об'єктів та 500 тис. кв. м на стадії будівництва.

Серед житлових проєктів компанії у столиці: "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор Park Resort", The Light. Серед промислових: два заводи з виробництва флоат-скла в межах ІП "Місто Скла" та ІП "Галіція".

