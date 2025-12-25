Фінансові новини
Україна успішно провела перші місячні аукціони з розподілу спроможності на постачання е/е на перетинах зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
13:51 25.12.2025 |
Імпорт електроенергії із сусідніх держав ЄС в Україну стане більш прогнозованим в результаті проведення першого місячного аукціону з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією.
"Під час проведення аукціону запити потенційних компаній-постачальників значно перевищили обсяг виставленої на розподіл пропозиції", - повідомило НЕК "Укренерго" у четвер.
Аукціони стартували 15 грудня 2025 року на платформі JAO. Безпосереднє постачання електроенергії за їхніми результатами почнеться у січні.
Згідно з остаточними результатами, на кордоні України з Угорщиною було розподілено 460 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною 13,4 EUR/МВт. При цьому загальний запитуваний трейдерами обсяг на цьому напрямку був найбільшим і склав 4625 МВт. Участь в аукціоні взяли 37 учасників, переможцями стали 20 компаній.
На кордоні зі Словаччиною було розподілено 172 МВт доступної пропускної спроможності з граничною ціною 16 EUR/МВт. Загальний запитуваний обсяг на цьому при цьому склав 1826 МВт. В аукціоні взяли участь 38 учасників, з яких 20 стали переможцями.
Відповідно, на кордоні з Румунією було розподілено також 172 МВт з граничною ціною 10,82 EUR/МВт, а загальний запитуваний обсяг склав 1815 МВт. В аукціоні брали участь 23 учасники, з яких 10 стали переможцями.
"В умовах масованих російських атак на українську енергосистему, проведення місячних аукціонів з розподілу міждержавної пропускної спроможності дозволить підвищити стабільність роботи української енергосистеми", - зазначили в "Укренерго".
Крім того, у перспективі це дозволить знизить вартість електроенергії, що імпортується із сусідніх європейських держав.
