Уряд на рік відтермінував застосування нової класифікації відходів для оподаткування

Уряд відклав застосування нового Національного переліку відходів та Порядок класифікації відходів для цілей оподаткування до 1 січня 2027 року.

Відповідні зміни Кабмін вніс до постанови №1102 від 20 жовтня 2023 року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Перенесення строку дозволить завершити підготовку та ухвалення змін до Податкового кодексу, якими буде узгоджено класифікацію відходів із податковими ставками. Це забезпечить коректне нарахування екологічного податку за захоронення відходів, зменшить ризики зловживань при визначенні класу небезпеки відходів і збереже стабільність бюджетних надходжень", ‒ пояснили у міністерстві.

Очікується, що реалізація цього рішення також сприятиме ефективному впровадженню реформи управління відходами, створенню умов для скорочення їх накопичення, розвитку оброблення та переробки, а також зменшенню негативного впливу відходів на довкілля з урахуванням інтересів бізнесу, держави та громад.



Екологічний податок ‒ загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу тимчасово зберігаються виробниками радіоактивних відходів та фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів.