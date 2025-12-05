25% українців почали заробляти менше, ‒ опитування Viber

У 2025 році кожен четвертий українець почав отримувати менший дохід.

Про це повідомляє mezha з посиланням на результати опитування Rakuten Viber серед користувачів сервісу, яке показало, як змінилися заробітки громадян протягом року.

За результати дослідження, 32% українців залишилися на тому ж рівні доходу, що й у 2024 році, 25% вказали на його зменшення, а 22% почали заробляти більше.

На запитання "Чи стали ви заробляти більше за останній рік?" відповіді розподілилися так:

заробляю стільки ж ‒ 32%;

ні, став/-ла заробляти менше ‒ 25%;

так, але не суттєво ‒ 16%;

так, суттєво більше ‒ 6%;

не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року ‒ 21%.

Як повідомлялося, у листопаді Міністерство фінансів повністю виконало план перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів ‒ обсяг склав 16,8 млрд грн, що відповідає 100% передбачених у Держбюджеті на жовтень коштів.

Станом на 1 грудня 2025 року залишки на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами досягли 167,3 млрд грн, що на 46,7 млрд грн більше порівняно з початком року.