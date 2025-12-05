Авторизация

25% українців почали заробляти менше, ‒ опитування Viber

17:02 05.12.2025 |

Економіка

У 2025 році кожен четвертий українець почав отримувати менший дохід.

Про це повідомляє mezha з посиланням на результати опитування Rakuten Viber серед користувачів сервісу, яке показало, як змінилися заробітки громадян протягом року.

За результати дослідження, 32% українців залишилися на тому ж рівні доходу, що й у 2024 році, 25% вказали на його зменшення, а 22% почали заробляти більше.

На запитання "Чи стали ви заробляти більше за останній рік?" відповіді розподілилися так:

  • заробляю стільки ж ‒ 32%;
  • ні, став/-ла заробляти менше ‒ 25%;
  • так, але не суттєво ‒ 16%;
  • так, суттєво більше ‒ 6%;
  • не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року ‒ 21%.

    • Як повідомлялося, у листопаді Міністерство фінансів повністю виконало план перерахування міжбюджетних трансфертів до загального фонду місцевих бюджетів ‒ обсяг склав 16,8 млрд грн, що відповідає 100% передбачених у Держбюджеті на жовтень коштів.

    Станом на 1 грудня 2025 року залишки на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами досягли 167,3 млрд грн, що на 46,7 млрд грн більше порівняно з початком року. 
     

    Курс НБУ на понеділок
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,0567
    		  0,1271
    		 0,30
    EUR
    		 1
    		 48,9961
    		  0,2303
    		 0,47

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8958  0,01 0,03 42,4442  0,01 0,02
    EUR 48,8600  0,00 0,00 49,5377  0,03 0,07

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,9800  0,18 0,42 42,0200  0,17 0,41
    EUR 48,9150  0,30 0,60 48,9500  0,29 0,59

