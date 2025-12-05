Голова Нацбанку анонсував підготовку нового законопроєкту про страхування воєнних ризиків

Національний банк України працює над концепцією нового проєкту закону щодо страхування воєнних ризиків, який розраховують зареєструвати в парламенті у першому кварталі 2026 року.

Про це на брифінгу «П'ять років реформи «спліт». Перезавантаження страхового ринку» повідомив голова НБУ Андрій Пишний, відповідаючи на запитання Укрінформу.

Майбутній документ, за його словами, буде комплексним і передбачатиме не лише короткострокову, а й довгострокову модель, яка функціонуватиме впродовж багатьох років та враховуватиме і позицію ринку, і потреби економіки, й перебіг імплементації європейських директив у страховій галузі.

«Мета, яку ми перед собою ставимо, - побудова довгострокової стійкої моделі страхування воєнних ризиків, яка б функціонувала як під час повномасштабного російського вторгнення, так і у повоєнний період. Модель має враховувати очевидний для нас усіх фактор: єдине, що ми не можемо змінити, - це географію, а отже, північний та східний кордони завжди нестимуть небезпеку для України», - пояснив Пишний.

Саме з цією метою Національний банк два роки тому ініціював підготовку необхідного для функціонування такої моделі законодавства, що навіть було закріплено в одному із меморандумів про співпрацю з МВФ. Але підготовлена редакція законопроєкту не була сприйнята у парламенті, зокрема, через зауваження з боку деяких стейкхолдерів.

«Складне обговорення у профільному комітеті ВР продемонструвало, що законопроєкт у тому вигляді, в якому він розроблявся за участі міжнародних фінансових організацій та асоціацій, насправді підтримується ними досить умовно. Тобто, до нього є ціла низка питань», - пригадав голова НБУ.

Тому регулятор вирішив підготувати новий проєкт з урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

«Зараз ми повернулися на крок назад і почали розробляти нову концепцію закону про страхування воєнних ризиків з урахуванням роботи над помилками. Аналізується, зокрема, іспанський та ізраїльський досвід. Розраховуємо, що роботу над документом буде завершено у першому кварталі 2026 року. Навесні сподіваємося зареєструвати законопроєкт та розпочати повторне коло обговорень», - анонсував Пишний.