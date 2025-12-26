Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік

17:44 26.12.2025 |

Економіка

Місцеві ради станом на 26 грудня затвердили 1542 бюджети із 1597, що становить 97% від їх загальної кількості, йдеться в публікації на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з опублікованими даними, такий рівень готовності фінансових документів створює передумови для стабільного фінансування закладів освіти, медицини та соціального захисту протягом 2026 року.

Наразі ухвалено 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва. Також затверджено 113 районних бюджетів, 1 392 бюджети територіальних громад та 12 бюджетів районів у містах. Процес ухвалення бюджетів у решті громад наразі триває.

Серед областей, у повному обсязі місцеві бюджети вже затверджені у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Харківській та Чернівецькій областях.

Найменший відсоток обсягу затвердження бюджетів у Луганській (90,3%), Херсонській (86,2) та Одеській області (91,9%).

В Мінфіні нагадали, що згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети мають бути затверджені до 25 грудня року, що передує плановому. Оперативне завершення бюджетних процедур є критично важливим для безперервного функціонування бюджетних установ з початку нового року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,20 0,48 42,1400  0,14 0,33
EUR 49,6230  0,28 0,57 49,6535  0,21 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес