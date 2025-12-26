Фінансові новини
26.12.25
20:29
Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік
17:44 26.12.2025 |
Місцеві ради станом на 26 грудня затвердили 1542 бюджети із 1597, що становить 97% від їх загальної кількості, йдеться в публікації на сайті Міністерства фінансів України.
Згідно з опублікованими даними, такий рівень готовності фінансових документів створює передумови для стабільного фінансування закладів освіти, медицини та соціального захисту протягом 2026 року.
Наразі ухвалено 24 обласні бюджети та бюджет міста Києва. Також затверджено 113 районних бюджетів, 1 392 бюджети територіальних громад та 12 бюджетів районів у містах. Процес ухвалення бюджетів у решті громад наразі триває.
Серед областей, у повному обсязі місцеві бюджети вже затверджені у Волинській, Донецькій, Житомирській, Кіровоградській, Львівській, Харківській та Чернівецькій областях.
Найменший відсоток обсягу затвердження бюджетів у Луганській (90,3%), Херсонській (86,2) та Одеській області (91,9%).
В Мінфіні нагадали, що згідно зі статтею 77 Бюджетного кодексу України, місцеві бюджети мають бути затверджені до 25 грудня року, що передує плановому. Оперативне завершення бюджетних процедур є критично важливим для безперервного функціонування бюджетних установ з початку нового року.
