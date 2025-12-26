Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

"УкрОборонПром" оголосив відбір незалежних директорів для шести ключових підприємств

17:12 26.12.2025 |

Економіка, Україна

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" ("УкрОборонПром", УОП) оголосив про початок відбору кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад шести ключових підприємств за напрямами: авіабудування, виробництво радіолокаційної техніки, виробництво боєприпасів і спецхімії, виробництво транспортних машин. виробництво броньованої техніки та суднобудування.


"Розпочинаємо пошук кандидатів на посади незалежних членів наглядових рад з досвідом у таких сферах: корпоративне управління, управління персоналом, наукомістке машинобудування", - йдеться у повідомлені компанії у Facebook у четвер.


Згідно з ним, документи для участі у відборі (розгорнуте резюме кандидата) прийматимуться до 31 грудня цього року включно.

Відповідно до оголошень мова йде про 12 вакансій (по чотири за кожним з трьох напрямів) в таких містах, як-от Київ, Миколаїв, Запоріжжя та Вінниця, але самі підприємства не називаються.

Як повідомлялося, "Укроборонпром" за результатами 2024 року вперше увійшов до глобального рейтингу повноцінних виробників зброї та посів 52-ге місце в загальному рейтингу зі 100, місце компанії за темпами росту - 6. Її доходи у 2024 році становили $3 млрд і зросли порівняно з 2023 роком на 41%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 49,4265
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 16:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1000  0,20 0,48 42,1400  0,14 0,33
EUR 49,6230  0,28 0,57 49,6535  0,21 0,42

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес