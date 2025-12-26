Фінансові новини
26.12.25
20:29
Україна майже удвічі збільшила імпорт електрики - Укренерго
16:02 26.12.2025 |
Порівняно із минулим тижнем імпорт електроенергії із Європи зріс майже удвічі.
Про це у телеефірі заявив голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко, повідомляє Укрінформ.
"Імпорт порівняно з минулим тижнем збільшився майже удвічі, що також дозволяє забезпечити споживачів світлом. Кон'юктура українського та європейського ринків сприяє купівлі електрики в Європі, де зараз свята й електрика дешевшає", - сказав Зайченко.
За словами очільника Укренерго, зараз в Україні діють графіки відключень обсягом від 1 до 3,5 черг в залежності від регіону. Найскладнішою ситуація із електропостачанням є у прифронтових та прикордонних областях. Зокрема, на підконтрольній території Донеччини за добу було три атаки на об'єкт критичної інфраструктури із застосуванням КАБів.
Зайченко також зазначив, що тяжкою залишається ситуація на Одещині. Водночас, енергетики відновили електропостачання більшості споживачів в Одесі.
Він наголосив, що росіяни готуються до чергової масованої атаки. "Ми з початку осені бачимо, що кожні 10 днів відбувається масована атака на енергосистему, після якої доводиться застосовувати аварійні відключення", - прокоментував Зайченко.
