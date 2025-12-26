Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Податкова інформує про впровадження інтегрованого довкіллєвого дозволу

16:42 26.12.2025 |

Економіка

В Україні з'явився новий вид дозволу - інтегрований довкіллєвий дозвіл. Він потрібен підприємствам, які мають установки, що можуть впливати на довкілля і без нього починати роботу заборонено.

Про це інформує Державна податкова служба.

"В Україні з'явився новий вид дозволу - інтегрований довкіллєвий дозвіл. Його запроваджено Законом № 3855-ІХ", - говориться у повідомленні.

"Цей документ потрібен підприємствам, які мають установки, що можуть впливати на довкілля. Без такого дозволу починати роботу заборонено", - повідомляє ДПСУ.

Дозвіл може видаватися на одну або кілька установок на одному проммайданчику, якщо їх експлуатує один оператор. Строк дії дозволу не обмежений.

У дозволі буде визначено, які викиди в повітря допускаються, скільки води можна брати та використовувати, умови спеціального водокористування та ліміти скидання забруднюючих речовин.

"Після отримання інтегрованого дозволу попередні документи (на викиди, водокористування, оброблення відходів) поступово втратять чинність", - говориться у повідомленні.

Це станеться, але не пізніше ніж через чотири роки після введення закону. У цей перехідний період підприємства можуть ще отримувати окремі дозволи у звичному порядку, зазначає ДПС.

"Щоб узгодити податкові правила з новою системою дозволів, було ухвалено ще один закон - № 4536-ІХ. Він вніс зміни до Податкового кодексу щодо спецводокористування, діяльності із розміщення відходів та видобування підземних вод", - говориться у повідомленні.

"Це означає, що підприємства - платники екоподатку та рентної плати за воду або надра - мають враховувати дані інтегрованого дозволу при заповненні податкової звітності", - пояснює податкова.

Органи, що видають такі дозволи, зобов'язані передавати інформацію до податкової та органів водного господарства:

- щороку до 20 січня - перелік водокористувачів, які отримали дозволи;

- до 10 числа місяця після кварталу - інформацію про зміну даних.

Податкова служба буде використовувати ці дані при нарахуванні податків, контролі та перевірках.

"Таким чином, інтегрований дозвіл поєднує екологічні вимоги і податкову звітність, спрощує дозвільні процедури та допомагає контролювати вплив підприємств на довкілля",-- запевняє податкова служба.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

