У 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме ₴111,5 мільярда - Мінфін

Держбюджет на 2026 рік розширює фінансування публічних інвестицій до ₴111,5 мільярда, ресурсу, який держава спрямовує на модернізацію критичної інфраструктури, відновлення областей, підсилення енергетичної стійкості та розвиток транспортних, соціальних, медичних і освітніх об'єктів.

Про це повідомила Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.

Зазначається, що у 2026 році фінансування публічних інвестицій із загального фонду становитиме 48 млрд гривень, спеціальний фонд (гранти та пільгові кредити) - 63,5 млрд гривень. Публічні інвестиції зосереджені на 12 ключових напрямах.

Зокрема, ресурс спрямовується на транспортну інфраструктуру становитиме 41,2 млрд гривень.

На модернізацію системи охорони здоров'я передбачено 19,1 млрд грн, зокрема, на реконструкцію лікарень і оновлення медичного обладнання.

Освітні та наукові проєкти фінансуватимуться в обсязі 17 млрд грн, зокрема, на: придбання обладнання, створення та модернізації їдалень (харчоблоків) закладів освіти; продовження впровадження реформи "Нова українська школа"; закупівлю шкільних автобусів; облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти (забезпечення протипожежним захистом та укриттями).

Енергетична система отримає 13,6 млрд грн бюджетного фінансування та додатково 22,1 млрд грн у межах державних гарантій. Це забезпечить підготовку до опалювального сезону 2026/2027, модернізацію генеруючих потужностей та відновлення об'єктів після російських атак.

На муніципальну інфраструктуру та комунальні послуги в бюджеті закладено 9,4 млрд гривень.

Соціальні об'єкти - дитячі садки, школи, інші заклади соціальної сфери - отримають 5,7 млрд гривень.

Для Державного фонду регіонального розвитку передбачено 2 млрд грн на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій, що мають на меті розвиток областей і територіальних громад, відповідають пріоритетам, цілям, завданням та заходам, визначеним, зокрема, Державною стратегією регіонального розвитку та Планом заходів з її реалізації.

На інші напрями - цифровізацію, житлові програми, сферу публічних фінансів, довкілля, громадську безпеку та правову діяльність - у бюджеті передбачено 3,5 млрд гривень.