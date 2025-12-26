Фінансові новини
- |
- 26.12.25
- |
- 20:29
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Два найважливіших дні у житті: день, коли ми з'явились на світ, і день, коли зрозуміли навіщо"
Марк Твен
У 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме ₴111,5 мільярда - Мінфін
16:53 26.12.2025 |
Держбюджет на 2026 рік розширює фінансування публічних інвестицій до ₴111,5 мільярда, ресурсу, який держава спрямовує на модернізацію критичної інфраструктури, відновлення областей, підсилення енергетичної стійкості та розвиток транспортних, соціальних, медичних і освітніх об'єктів.
Про це повідомила Міністерство фінансів України, передає Укрінформ.
Зазначається, що у 2026 році фінансування публічних інвестицій із загального фонду становитиме 48 млрд гривень, спеціальний фонд (гранти та пільгові кредити) - 63,5 млрд гривень. Публічні інвестиції зосереджені на 12 ключових напрямах.
Зокрема, ресурс спрямовується на транспортну інфраструктуру становитиме 41,2 млрд гривень.
На модернізацію системи охорони здоров'я передбачено 19,1 млрд грн, зокрема, на реконструкцію лікарень і оновлення медичного обладнання.
Освітні та наукові проєкти фінансуватимуться в обсязі 17 млрд грн, зокрема, на: придбання обладнання, створення та модернізації їдалень (харчоблоків) закладів освіти; продовження впровадження реформи "Нова українська школа"; закупівлю шкільних автобусів; облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти (забезпечення протипожежним захистом та укриттями).
Енергетична система отримає 13,6 млрд грн бюджетного фінансування та додатково 22,1 млрд грн у межах державних гарантій. Це забезпечить підготовку до опалювального сезону 2026/2027, модернізацію генеруючих потужностей та відновлення об'єктів після російських атак.
На муніципальну інфраструктуру та комунальні послуги в бюджеті закладено 9,4 млрд гривень.
Соціальні об'єкти - дитячі садки, школи, інші заклади соціальної сфери - отримають 5,7 млрд гривень.
Для Державного фонду регіонального розвитку передбачено 2 млрд грн на реалізацію середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій, що мають на меті розвиток областей і територіальних громад, відповідають пріоритетам, цілям, завданням та заходам, визначеним, зокрема, Державною стратегією регіонального розвитку та Планом заходів з її реалізації.
На інші напрями - цифровізацію, житлові програми, сферу публічних фінансів, довкілля, громадську безпеку та правову діяльність - у бюджеті передбачено 3,5 млрд гривень.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню
|Зеленський вперше розкрив усі 20 пунктів «базового документа про закінчення війни»
|Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Громади затвердили 97% місцевих бюджетів на 2026 рік
|В Україні розширюють митні пільги на імпорт товарів для оборони та енергетики
|Військова медицина без паперу: в ЗСУ запровадили електронну первинну медичну картку
|"УкрОборонПром" оголосив відбір незалежних директорів для шести ключових підприємств
|У 2026 році загальний ресурс публічних інвестицій становитиме ₴111,5 мільярда - Мінфін
|Податкова інформує про впровадження інтегрованого довкіллєвого дозволу
Бізнес
|10 працівників Samsung арештовані за передавання Китаю технології 10 нм DRAM
|Експерти назвали браузери з "найгіршою" конфіденційністю: Chrome на другому місці
|Michelin і Sonatus створили систему контролю стану шин в режимі реального часу
|Нові високошвидкісні чипи HBM4 від Samsung успішно пройшли випробування NVIDIA
|Jaguar випустив останній автомобіль з ДВЗ перед переходом на електромобілі
|Рівень довіри компаній до судової системи найвищий з 2013 року – опитування ЄБА
|Репортер New York Times подав позов проти великих ШІ-компаній через порушення авторських прав