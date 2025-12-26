В Україні розширюють митні пільги на імпорт товарів для оборони та енергетики

В Україні 26 грудня набирають чинності закони
про розширення переліку та подовження дії митних пільг при імпорті
деяких товарів для оборони та енергетики.
Про це повідомила Державна митна служба у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"26 грудня 2025 року набирають чинності Закони України №4709-ІХ та
№4710-ІХ, прийняті 4 грудня 2025 року Верховною Радою України з метою
сприяння підвищенню обороноздатності та вирішення проблем з
енергозабезпеченням країни, спричинених воєнною агресією РФ", - ідеться в
повідомленні.
У відомстві пояснили, що перелік товарів, що ввозяться на митну
територію України зі звільненням від ПДВ, кінцевим отримувачем яких є
правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ та інші військові формування,
доповнено симуляторами бойових дій.
Тепер розробники й виробники БпЛА, машин механізованого розмінування,
активних засобів протидії технічним розвідкам матимуть можливість
ввозити товари без сплати митних платежів не тільки для виробництва чи
ремонту виробів оборонного призначення, а й для їх модернізації.
Крім того, врегульовано питання зміни цільового використання
імпортованих виробниками товарів, зокрема тих, які визнані непридатними
для використання як окремо, так і у складі готового виробу, були знищені
або безповоротно втрачені внаслідок аварії.
Термін дії податкових пільг подовжено:
до 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів, антидронових
рушниць тощо, що ввозяться (пересилаються) в Україну підприємствами і
громадянами;до 2029 року - для гідравлічних турбін, вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.
Як повідомлялося, в Україні пільги зі сплати митних платежів в
листопаді 2025 року сягнули 32,1 млдрд грн, що на 9 млрд грн більше, ніж
у листопаді торік. Найбільшу частку становлять пільги, надані при
імпорті товарів оборонного призначення (50,5%, або 16,2 млрд грн).