В Україні розширюють митні пільги на імпорт товарів для оборони та енергетики

В Україні 26 грудня набирають чинності закони про розширення переліку та подовження дії митних пільг при імпорті деяких товарів для оборони та енергетики.

Про це повідомила Державна митна служба у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"26 грудня 2025 року набирають чинності Закони України №4709-ІХ та №4710-ІХ, прийняті 4 грудня 2025 року Верховною Радою України з метою сприяння підвищенню обороноздатності та вирішення проблем з енергозабезпеченням країни, спричинених воєнною агресією РФ", - ідеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що перелік товарів, що ввозяться на митну територію України зі звільненням від ПДВ, кінцевим отримувачем яких є правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ та інші військові формування, доповнено симуляторами бойових дій.

Тепер розробники й виробники БпЛА, машин механізованого розмінування, активних засобів протидії технічним розвідкам матимуть можливість ввозити товари без сплати митних платежів не тільки для виробництва чи ремонту виробів оборонного призначення, а й для їх модернізації.

Крім того, врегульовано питання зміни цільового використання імпортованих виробниками товарів, зокрема тих, які визнані непридатними для використання як окремо, так і у складі готового виробу, були знищені або безповоротно втрачені внаслідок аварії.

Термін дії податкових пільг подовжено:

до 2027 року - для БпЛА, прицілів, тепловізорів, антидронових рушниць тощо, що ввозяться (пересилаються) в Україну підприємствами і громадянами;

до 2029 року - для гідравлічних турбін, вітроенергетичних генераторів та іншого обладнання для відновлюваної енергетики.

Як повідомлялося, в Україні пільги зі сплати митних платежів в листопаді 2025 року сягнули 32,1 млдрд грн, що на 9 млрд грн більше, ніж у листопаді торік. Найбільшу частку становлять пільги, надані при імпорті товарів оборонного призначення (50,5%, або 16,2 млрд грн).