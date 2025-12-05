Бензин і дизпальне подешевшали: ціни на АЗС України 5 грудня

У п'ятницю, 5 грудня, середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 4 коп. до 58,3 грн/л, на дизельне пальне - на 4 коп. до 58,36 грн/л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал minfin.com.ua.

Зокрема, зафіксовано такі середні ціни на пальне: бензин марки А-95 (преміум) - 63,17 грн/л; бензин марки А-95 - 58,3 грн/л (здешевшав на 4 коп.); бензин марки А-92 - 56,75 грн/л; дизельне пальне - 58,36 грн/л (здешевшало на 4 коп.). Середня ціна автогазу становить 35,1 грн/л - на рівні попереднього дня.

У мережі заправок АТ "Укрнафта" ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 58,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,89 грн/л.

У мережі заправок U.GO (Група Нафтогаз) ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 57,9 грн/л; дизпальне - 57,9 грн/л; автогаз - 33,9 грн/л.

У мережі заправок ОККО ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,99 грн/л.

У мережі заправок БРСМ-Нафта ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 53,94 грн/л; дизпальне - 53,88 грн/л; автогаз - 33,45 грн/л.

У мережі заправок WOG ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 61,99 грн/л; дизпальне - 61,99 грн/л; автогаз - 36,98 грн/л.

У мережі заправок BVS ціни на пальне становлять: бензин А-95 - 59,99 грн/л; дизпальне - 58,99 грн/л; автогаз - 34,99 грн/л.