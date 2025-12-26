Фінансові новини
Заборгованість населення України за ЖКП у III кв. зменшилася на 5,4% – Держстат
Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) у третьому кварталі 2025 року зменшилася на 5,4% порівняно з попереднім кварталом і становила 100,8 млрд грн.
Згідно з даними Державної служби статистики (Держстат), загалом у липні-вересні 2025 року українці сплатили за житлокомпослуги 48,5 млрд грн, що на 6,4% більше нарахованої суми - 45,6 млрд грн.
Заборгованість за звітний період за постачання теплової енергії та гарячої води становить 33,1 млрд грн, постачання та розподіл природного газу - 27,9 млрд грн, поставлену електроенергію - 16,5 млрд грн, централізоване водопостачання та водовідведення - 10,4 млрд грн, управління багатоквартирним будинком - 9,5 млрд грн, управління побутовими відходами - 3,2 млрд грн.
Найвищий рівень заборгованості за житлокомпослуги зафіксований у Дніпропетровській (8,5 млрд грн), Донецькій (4,3 млрд грн), Полтавській (3,2 млрд грн), Харківській (1,9 млрд грн), Київській (1,5 млрд грн), Одеській (1,1 млрд грн), Львівській (1 млрд грн) областях і в Києві (2,8 млрд грн).
Дані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії
|Учасники консенсус-прогнозу Мінекономіки погіршили оцінку очікування зростання ВВП у 2026р до 2,4%, у 2027р – до 4,1%
Учасники проведеного у жовтні консенсус-прогнозу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства погіршили порівняно із квітнем свої оцінки зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України на цей рік з 2,9% до 2,1%, а на наступний - з 3,9% до 2,4% з варіативністю оцінок від 1% до 3,3%.
