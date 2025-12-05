Фінансові новини
- |
- 05.12.25
- |
- 20:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МВФ попередньо влаштовує бюджет України на 2026 рік
14:32 05.12.2025 |
Команда МВФ опрацьовує повний текст бюджету України на 2026 рік, але, за попередніми оцінками, в цілому він відповідає зобовʼязанням української сторони за новою програмою EFF.
Про це розповіла в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ухвалення бюджету на 2026 рік було одним із пріоритетних заходів, про які було домовлено з (українською - ред.) владою», - зазначила представниця Фонду.
За її словами, наразі команда МВФ оцінює повний текст бюджету.
«Але попередня оцінка свідчить, що він в цілому відповідає зобов'язанням за програмою», - сказала Козак.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна має скасувати пільги в реєстрації платника ПДВ та закрити митні лазівки для спожтоварів – prior actions МВФ
|20-річну ліцензію на газове родовище біля Стрия продали за 110 млн грн: кошти підуть у фонд зі США
|"Питання знято з порядку денного": Рада не розглядатиме запровадження ПДВ для ФОП, – "слуга народу" Фріс
|Офіційно: ЄС вносить Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Стандартизация качества фарша в HoReCa — роль оборудования и ножевых блоков
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НКРЕКП затвердила тариф "Укренерго" на диспетчеризацію на 2026р в 110,03 грн/МВт*год
|"Клуб білого бізнесу" збільшився майже на пів тисячі підприємств: Податкова затвердила новий перелік
|Бензин і дизпальне подешевшали: ціни на АЗС України 5 грудня
|25% українців почали заробляти менше, ‒ опитування Viber
|МВФ попередньо влаштовує бюджет України на 2026 рік
|Голова Нацбанку анонсував підготовку нового законопроєкту про страхування воєнних ризиків
|Індійські НПЗ закупили російську нафту зі знижками
Бізнес
|Електромобілі стали лідерами українського ринку у листопаді 2025-го
|The Economist: ШІ став загрозою для соціологів та опитувань громадської думки
|Китай охопив понад третину світового ринку легкових авто
|OpenAI б'є на сполох, оскільки Google Gemini виявився кращим за ChatGPT — Сем Альтман закликає до покращень у листі
|В Android зʼявиться функція Call Reason – користувачі зможуть позначати дзвінки як термінові
|Попит на електромобілі Xiaomi продовжує зростати: компанія бʼє рекорди три місяці поспіль
|Samsung офіційно представила Galaxy TriFold – свій перший потрійний складаний смартфон