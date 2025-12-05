МВФ попередньо влаштовує бюджет України на 2026 рік

Команда МВФ опрацьовує повний текст бюджету України на 2026 рік, але, за попередніми оцінками, в цілому він відповідає зобовʼязанням української сторони за новою програмою EFF.

Про це розповіла в четвер у Вашингтоні директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ухвалення бюджету на 2026 рік було одним із пріоритетних заходів, про які було домовлено з (українською - ред.) владою», - зазначила представниця Фонду.

За її словами, наразі команда МВФ оцінює повний текст бюджету.

«Але попередня оцінка свідчить, що він в цілому відповідає зобов'язанням за програмою», - сказала Козак.